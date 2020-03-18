В Новой Зеландии теперь тоже будут убивать нерожденных детей

В Новой Зеландии, которая до последнего времени активно защищала право детей на жизнь, 18 марта 2020 года депутаты местного парламента проголосовали за декриминализацию абортов и отмену уголовного преследования тех, кто способствовал убийству ребёнка, сообщает греческий портал ANA-MPA.

До сих пор в Новой Зеландии действовал закон 1961 года, согласно которому «прерывание беременности» считалось тяжким преступлением и наказывалось тюремным сроком до 14 лет.

Несмотря на то, что этот закон никогда не применялся к самим женщинам, которые решались на аборт, министр юстиции Эндрю Литтл подчеркнул, что «изменение было необходимо».

«Отныне аборты считаются медицинской проблемой», — пояснил он в заявлении. «По предыдущему закону, женщины, которые хотели сделать аборт, должны были преодолеть многочисленные препятствия», — напомнил министр.

Теперь же им будет очень просто убить своего ребёнка. Литтл заявил, что надеется, что новый закон позволит женщинам быстро принимать «советы и методы «лечения», то есть совершить аборт.

За легализацию абортов в парламенте Новой Зеландии проголосовали 68 депутатов при 51 против.

Русская линия