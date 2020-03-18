Русская линия
Сводка новостей от 18 марта 2020

В Новой Зеландии теперь тоже будут убивать нерожденных детей
Местные депутаты проголосовали за отмену уголовного наказания за совершение абортов…

АбортыВ Новой Зеландии, которая до последнего времени активно защищала право детей на жизнь, 18 марта 2020 года депутаты местного парламента проголосовали за декриминализацию абортов и отмену уголовного преследования тех, кто способствовал убийству ребёнка, сообщает греческий портал ANA-MPA.

До сих пор в Новой Зеландии действовал закон 1961 года, согласно которому «прерывание беременности» считалось тяжким преступлением и наказывалось тюремным сроком до 14 лет.

Несмотря на то, что этот закон никогда не применялся к самим женщинам, которые решались на аборт, министр юстиции Эндрю Литтл подчеркнул, что «изменение было необходимо».

«Отныне аборты считаются медицинской проблемой», — пояснил он в заявлении. «По предыдущему закону, женщины, которые хотели сделать аборт, должны были преодолеть многочисленные препятствия», — напомнил министр.

Теперь же им будет очень просто убить своего ребёнка. Литтл заявил, что надеется, что новый закон позволит женщинам быстро принимать «советы и методы «лечения», то есть совершить аборт.

За легализацию абортов в парламенте Новой Зеландии проголосовали 68 депутатов при 51 против.

Русская линия

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