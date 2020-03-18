В Молдавии Божественные литургии отныне будут совершаться на открытом воздухе Такое решение было принято Синодом Православной Церкви Молдовы по итогам переговоров с властями… В связи с пандемией коронавируса Канцелярия Синода Православной Церкви Молдовы распространила в СМИ официальное сообщение Св. Синода Молдавской Православной Церкви, в котором говорится следующее: «В результате состоявшейся консультативной встречи между архиереями Православной Церкви Молдовы и членами Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения, принимая во внимание критическую ситуацию из-за распространения нового коронавируса COVID-19, Синод Православной Церкви Молдовы благословляет: — В воскресные дни III-й и IV-й недели Великого поста совершать Божественную литургию на территории приходских храмов, на открытом воздухе, на специально обустроенных временных престолах. — Все храмы и монашеские обители будут открыты для посещения прихожан. — В контексте всего сказанного, призываем священнослужителей и верующих к пониманию, быть солидарными в усиленной молитве о преодолении болезни и к поддержке наших ближних! — Относительно последующего периода, будут предоставлены дополнительные рекомендации". Русская линия





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