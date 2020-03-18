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Сводка новостей от 18 марта 2020

В Молдавии Божественные литургии отныне будут совершаться на открытом воздухе
Такое решение было принято Синодом Православной Церкви Молдовы по итогам переговоров с властями…

Заседание Синода Молдавской митрополииВ связи с пандемией коронавируса Канцелярия Синода Православной Церкви Молдовы распространила в СМИ официальное сообщение Св. Синода Молдавской Православной Церкви, в котором говорится следующее:

«В результате состоявшейся консультативной встречи между архиереями Православной Церкви Молдовы и членами Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения, принимая во внимание критическую ситуацию из-за распространения нового коронавируса COVID-19, Синод Православной Церкви Молдовы благословляет:

— В воскресные дни III-й и IV-й недели Великого поста совершать Божественную литургию на территории приходских храмов, на открытом воздухе, на специально обустроенных временных престолах.

— Все храмы и монашеские обители будут открыты для посещения прихожан.

— В контексте всего сказанного, призываем священнослужителей и верующих к пониманию, быть солидарными в усиленной молитве о преодолении болезни и к поддержке наших ближних!

— Относительно последующего периода, будут предоставлены дополнительные рекомендации".

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