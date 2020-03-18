Президент России потребовал от правительства, чтобы цены на 92-й бензин в России были снижены…

Владимир Путин: Цены на нефть просто рухнули, было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим — а бензин вырос. Как так может быть?

17 марта 2020 года Владимир Путин в ходе очередного совещания с членами правительства обратил внимание, что в России выросли цены на топливо, при этом рост цен на бензин в два раза превзошёл инфляцию, что недопустимо, сообщает ТАСС.

«Смотрите, у нас летняя „дизелька“ по цене выросла незначительно, зимняя — чуть больше, но тоже в рамках инфляции, 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44 процента. Как Вы это оцениваете? Сейчас, уж не говорю, цены в два раза упали на сырую нефть. Хорошо бы держаться на прежнем уровне. Вышло больше чем в два раза, чем инфляция», — заявил глава государства.

«Обратите на это внимание. За год, предыдущие месяцы, но сейчас-то цены рухнули, просто рухнули, было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим — а бензин вырос. Как так может быть? Посмотрите это», — потребовал Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, мы проработаем. Услышали, будем держать на контроле», — заявил в ответ министр Д.Патрушев.

Реагируя на указание президента России Федеральная антимонопольная служба тут же заявила, что не видит предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо как в оптовом, так и в розничном сегменте. В случае нарушения антимонопольного законодательства в этом сегменте служба примет меры антимонопольного реагирования, предупредили нефтяников в ведомстве.

В то же время в ФАС отметили, что динамика роста цен на бензин и дизельное топливо в период с 1 января по 18 марта 2020 года не превышала уровень инфляция, и таким образом фактически решили поправить Владимира Путина.

Что касается оптовых цен на бензин, то если сравнивать стоимость Аи-92 в марте 2020 года и в марте 2019 года, отмечается ее рост примерно на 10%, уточнили в ФАС. При этом внутренние цены на автомобильный бензин в этот период на внутреннем рынке были ниже экспортных.

В этих условиях остаётся неясным, услышат ли в правительстве призыв президента России о необходимости снижения цен на бензин в свете падения цен на нефть или же российские чиновники просто отрапортуют, что «всё в пределах нормы».

Русская линия