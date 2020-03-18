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Св. Синод РПЦ утвердил инструкцию Патриарха Кирилла в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

17 марта 2020 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви приняли публикуемый ниже журнал, обсудив его, а также утверждаемую им инструкцию посредством способов удаленной связи, сообщает Патриархия.Ru.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии.

Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан; архиепископ Подольский Тихон; епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний; епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий; епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

ЖУРНАЛ № 30

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о принятии дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

2. Применять упомянутую Инструкцию по благословению епархиальных архиереев в тех епархиях, где появляются случаи заражения коронавирусной инфекцией и возникает угроза её распространения.

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