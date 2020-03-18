Св. Синод РПЦ утвердил инструкцию Патриарха Кирилла в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
Отныне новые правила причастия верующих могут быть распространены на все храмы Московского Патриархата, где наблюдается эпидемия…
17 марта 2020 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви приняли публикуемый ниже журнал, обсудив его, а также утверждаемую им инструкцию посредством способов удаленной связи, сообщает Патриархия.Ru.
Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии.
Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан; архиепископ Подольский Тихон; епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний; епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий; епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.
ЖУРНАЛ № 30
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о принятии дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
2. Применять упомянутую Инструкцию по благословению епархиальных архиереев в тех епархиях, где появляются случаи заражения коронавирусной инфекцией и возникает угроза её распространения.
Св. Синод РПЦ утвердил инструкцию Патриарха Кирилла в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Отныне новые правила причастия верующих могут быть распространены на все храмы Московского Патриархата, где наблюдается эпидемия...