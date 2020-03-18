Запрет на богослужения будет действовать до конца марта 2020 года, пока не прояснится ситуация с распространением коронавируса…

Константинопольский Патриарх Варфоломей принял решение временно приостановить все богослужения в храмах Константинопольского Патриархата по всему миру в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Orthodoxtimes.com.

Патриаршее распоряжение о приостановке «всех религиозных обрядов, мероприятий и церемоний», за исключением личной молитвы христиан в храмах, которые будут оставаться открытыми, будет действовать до конца марта 2020 года.

Уточняется, что «во всех Патриарших и ставропигиальных монастырях святые богослужения будет совершаться в обычном порядке их монашеским братством, но паломники не будут допускаться к обители».

Также отмечается, что этот запрет будет пересмотрен в свете развития пандемии коронавируса.

Константинопольский Патриарх настоятельно призывает всех «свести к минимуму свои прогулки и путешествия и оставаться в своих домах, для своей собственной защиты и защиты общества в целом», подчеркивая при этом необходимость того, чтобы все подчинялись решениям и приказам компетентных органов здравоохранения «для общего блага».

В заявлении, опубликованном главным Секретариатом Синода по итогам встречи иерархов Константинопольского Патриархата в Стамбуле, также подчёркивается, что «Вселенский Патриархат следит за ситуацией с высоким чувством ответственности перед всеми своими верующими и всеми без исключения людьми».

В заключение сообщается, что Патриарх Варфоломей будет оставаться на Фанаре и совершать регулярные богослужения «за весь мир и быстрое окончание этого испытания». При этом работа Фанарской Канцелярии будет приостановлена «до дальнейших распоряжений».

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