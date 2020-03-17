Архиерей Кипрской Православной Церкви призвал паству без колебаний и страхов приходить на молитву в храмы Божии…

Митрополит Киккский Никифор (Кипрская Православная Церковь) опубликовал послание пастве, в котором заявил, что причастие Святых Христовых Таин — это кислород для души, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

«Человек — это не только тело, но и душа, которая даёт жизнь телу. И так же, как тело нуждается в кислороде, так и душа нуждается в своем собственном кислороде, а именно в Теле и Крови Господа нашего Иисуса Христа», — подчеркивается в послании.

Владыка напомнил, что даже «несмотря на худшие гонения на христиан со стороны императоров и Римской империи, Тайна Святой Евхаристии никогда не прекращалась и продолжала служиться в катакомбах».

«И действительно, причащение Тела и Крови Господа Иисуса Христа является противоядием от смерти, лекарством бессмертия, потому что Божественное Причастие передает нам Христа», — подчеркнул архиерей.

По его словам, «Святое Причастие — это настоящая Пасха, неизбежный и непрерывный переход от падения к исправлению, от смерти к жизни, от смерти к воскресению, к вознесению на небеса».

Говоря о сложных временах, которые человечество переживает в связи с эпидемией коронавируса, иерарх призвал верующих к более интенсивной духовной жизни, покаянию и более тесному общению с Богом.

Кроме того, митрополит Никифор считает, что «каждый верующий должен приходить в храм свободно, без колебаний и сомнений, потому что никакой вирус не передается через Божественное Причастие».

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