Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом утверждён текст инструкции в связи с угрозой распространение коронавирусной инфекции. Документ содержит комплекс мер, направленных на профилактику распространения заболевания, сообщает Патриархия.Ru.

«Инструкция, которая разработана в связи введением властями города Москвы режима повышенной готовности, направляется для исполнения во всех храмах и монастырях Московской городской епархии. Несомненно, что ее положения будут также востребованы в других епархиях Русской Православной Церкви», — пояснил В. Легойда.

Он добавил также, что целью принимаемых мер является пастырская забота о людях, а положения документа составлены с учётом канонической традиции Русской Православной Церкви, а также исторической практики совершения богослужений в во времена эпидемий, которая сложилась до революции.

«Документ не содержит никаких богословских новелл и построен на незыблемом основании, что принесение Бескровной Жертвы ни в коем случае не может быть отменено. Таинства Церкви будут беспрепятственно преподаваться и больным, и здоровым людям с соблюдением профилактических мер», — подчеркнул представитель Церкви.

Среди конкретных мер, полный список которых размещен на официальном сайте Русской Православной Церкви, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ назвал обтирание после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом, протирку Евангелия и иконы (Креста) после каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора, преподание «запивки» в одноразовой посуде, использование гигиенических перчаток для раздачи антидора и просфор, рекомендацию причастникам воздерживаться от лобзания Чаши после Причастия, использование одноразовых ватных палочек для Елеосвящения.

Владимир Легойда также указал, что священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования, после окончания Литургии крест возлагается на головы прихожан.

Документ также предписывает «социальным службам приходов, подворий и монастырей по возможности оказывать помощь находящимся в группе риска пожилым прихожанам в доставке на дом продуктов и товаров первой необходимости».

Представитель Церкви также добавил, что большое значение в документе придаётся неукоснительному следованию санитарно-гигиеническим нормам, в том числе в отношении сохранения чистоты богослужебных сосудов, уборки и проветривания помещений, дезинфекции рук, измерению температуры клириков и другим.

В заключение В. Легойда указал, что вводимые предписания носят временный характер и опираются на слова Священного Писания: «не искушай Господа Бога Твоего» (Мф. 4:7), которые в православной традиции толкуются как удерживающие верующих от необоснованного риска в отношении себя и окружающих.

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