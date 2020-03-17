Запрет был принят вопреки позиции Синода Элладской Церкви и будет действовать с 16 по 30 марта. Храмы будут открыты только для индивидуальном молитвы…

Власти Греции отказались прислушаться к голосу Элладской Православной Церкви, настаивавшей на сохранении служения воскресных Божественных литургий в период эпидемии коронавируса, и издали указ, полностью запрещающий какие-либо службы в церквах с 16 по 30 марта 2020 года, сообщает OrthodoxTimes.com.

Совместный министерский приказ, который запрещает проведение всех видов богослужений и религиозных служб, в качестве превентивной меры по охране здоровья населения, во всех местах религиозного поклонения (храмы, часовни, мечети и т. д.) любой доктрины и религии, независимо от их размера и способности, на всей греческой территории.

Это распоряжение было принято после объявления Священным Синодом Элладской Церкви, который приостанавливал все богослужения, кроме воскресных Божественных литургий, «которые будут проходить в обычное время между 7−8 часами утра».

Согласно же министерскому распоряжению, посещение верующими храмов допускается в течение короткого периода времени и только для индивидуальной молитвы во время богослужения, соблюдая пропорцию один человек на 10 кв. м, или, по крайней мере, на расстоянии двух метров друг от друга.

«Расчёт по предыдущему подпункту охватывает только поверхность основной / полезной площади, которая служит для удовлетворения потребностей в богослужении, и не включает поверхности каких-либо других смежных основных областей имущества, которые служат для деятельности, не связанной с богослужением», — указывается в распоряжении.

По требованию греческих чиновников, священники должны обеспечивать, чтобы вышеуказанная норма верующих на квадратный метр и расстояние между ними, а также все гигиенические меры, принятые компетентными органами, соблюдались в любое время.

На входах в места отправления культа должен быть установлен аппарат с дезинфицирующим/антисептическим или эквивалентным продуктом для свободного использования верующими.

Святые обители, монастыри и другие места монашеской жизни в пределах греческой территории в течение вышеуказанного периода не будут принимать паломников и верующих в организованных или индивидуальных паломнических визитах.

Запреты на посещение и все необходимые превентивные меры, касающиеся святых монастырей Афонского государства, принимаются по решению гражданского губернатора Афона по предварительному уведомлению Святой общины.

Русская линия