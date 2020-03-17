Целый ряд кипрских архиереев отказались следовать призыву Предстоятеля в своих епархиях и, напротив, призывают паству не оставлять служб…

Архиепископ Кипрский Хризостом призвал пускать на Божественную литургию в храмы Кипра только по десять верующих

В инструкции священникам, касающейся мер по предотвращению распространения коронавируса, Архиепископ Кипрский Хризостом призвал их во время Литургии допускать в храм только по десять человек и, если придут более, запирать перед ними двери, сообщает Orthodox Times.

Согласно распоряжению, только эти десять человек смогут принять Святое Причастие, если они того пожелают.

Впрочем, несмотря на указания Архиепископа Хризостома, митрополиты Морфский Неофит, Киккский Никифор и Лимассольский Афанасий отказались следовать примеру своего Предстоятеля и, напротив, призвали всех верующих регулярно посещать Божественную литургию и принимать Святое Причастие.

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