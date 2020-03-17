|Сводка новостей от 17 марта 2020
|
|
Власти Греции запретили регулярные богослужения во всех греческих храмах
Святейший Патриарх Кирилл благословил протирать лжицу спиртом после причастия каждого верующего
Митрополит Тернопольский Сергий: У нас 25 храмов захвачено, но все священники остались в УПЦ и пытаются иметь мир со всеми
Антиохийская Православная Церковь не станет отказываться от великопостных богослужений из-за коронавируса
Митрополит Киккский Никифор: Даже самые страшные гонения не смогли остановить совершение Евхаристии
Этот день в Русской истории