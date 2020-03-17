Св. Синод Антиохийского Патриархата благословил продолжить совершать богослужения в храмах, но призвал также организовать интернет-трансляции служб для всех желающих остаться дома…

Священный Синод Антиохийской Православной Церкви обратился к верующим в связи с распространением коронавируса и призвал духовенство обеспечить индивидуальное причастие каждому желающему, сообщает СПЖ со ссылкой на Оrthodox Тimes.

В своем обращении в связи с распространением коронавируса Церковь Антиохии подчеркивает, что «жизнь — это „священный дар“ Бога, и каждый священник и верующий призван охранять и сохранять её так, чтобы угодить Творцу, согласно Его воле и достоинству человека как возлюбленного и искупленного».

В послании сказано, что «столкнувшись с этой великой скорбью, Церковь полагается на Божественный Промысл и стремится к тому, чтобы все были едины в борьбе с этой скорбью, верили в этот Промысл и поступали соответственно ему».

«Выводы научных исследований, специализированных заинтересованных комитетов и медицинских учреждений подтверждают, что ограничение числа собравшихся и обращение ко всем с просьбой остаться дома — это наиболее эффективный способ ограничить распространение этого вируса и число его жертв», — говорится в обращении.

В связи с этим, «для Церкви стало настоятельно необходимо постепенно, с большой долей проницательности, адаптироваться к требованиям этого периода в соответствии с медицинскими директивами, изданными соответствующими официальными властями, как это делают другие социальные учреждения».

Таким образом, «Церковь послужит ярким примером того, как её дети в полной мере следуют и принимают необходимые меры по охране здоровья, реально справляясь с тем, что переживает человечество, во имя всеобщего блага», — сказано в послании Синода.

В ответ на призывы официальных властей, Церковь Антиохии пообещала до 4 апреля 2020 года «соблюдать все общие профилактические указания и меры по охране здоровья, объявленные государством и соответствующими международными организациями».

В свете этого будут отменены все закрытые и открытые собрания, все мероприятия, таких как фестивали, экскурсии, выставки и конкурсы. Кроме того, будут активизированы «возможности онлайн-трансляции ежедневных молитвенных служб через приходские веб-сайты при условии, что приходской священник совершает молитвы и Литургию с участием певцов и смотрителя, без запрета на участие кого-либо из верующих».

Священный Синод Антиохийской Церкви заявил, что для того, «чтобы не лишать верующих Святой Евхаристии, каждый храм выделит определённое время для индивидуального Причащения тех, кто желает его получить. Священники также продолжат предлагать Причащение тем, кто в нём нуждается, например, больным и престарелым в их домах».

Вместе с тем, «похоронные и поминальные службы (третья, девятая, сороковая и ежегодная) ограничиваются участием семьи умершего, без принятия соболезнований в залах».

Церковь Антиохии призвала «всех верующих возносить ежедневные молитвы в своих домах и с членами своих семей, чтобы все мы разделяли великую и единую надежду на Бога, в то время, которое напоминает нам о наших человеческих ограничениях».

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