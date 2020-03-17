Митрополит Тернопольский Сергий: У нас 25 храмов захвачено, но все священники остались в УПЦ и пытаются иметь мир со всеми

Все священнослужители Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви остались верными канонической Церкви и продолжили свое служение, даже тогда, когда их храмы захватили представители «ПЦУ». Об этом рассказал митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий в сюжете «ВИТРАЖИ: о вере в красках», передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Спасибо Богу за то, что у нас более 25 храмов отобрали, но все священники остались с преданной паствой, верной Церкви Христовой и продолжают свое служение в любых условиях», — сказал управляющий Тернопольской епархией.

По слову владыки, «самое главное, дай Бог это сохранить, — они пытаются быть в мире не только между собой, но стараются быть в мире с теми, через кого Бог лишил их храма внешнего, но они берегут храм души».

«И подтверждение того, что они живут благодатью Божьей в своей душе то, что они не озлобляются против, мягко говоря, недругов, а наоборот, молятся, сочувствуют и, как апостол говорил, „пытаются иметь мир со всеми“ (Евр. 12:14). Это, наверное, одна из самых главных действий, которые сейчас народ испытывает, переживая такие испытания. Поэтому мы благодарим Бога, что есть такой народ, есть такие священники. Значит — жив Господь, живая вера», — сказал митрополит Сергий.

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