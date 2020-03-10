Протоиерей Владимир Мацур: Наши священники теперь служат по домам в своих стареньких облачениях. А отнятые у них храмы пустуют

«Клирики», которые принимали активное участие в рейдерских «переводах» приходов УПЦ в «ПЦУ», не желают служить в этих селах, а чиновники, способствующие захватам, религиозной жизнью приходов в последствие не интересуются. «У них задача стояла забрать это культовое сооружение, сфотографироваться с представителями „ПЦУ“. Что там будет дальше, кто будет служить, им было всё равно», — прокомментировал для Информационно-просветительского отдела УПЦ ситуацию в регионе пресс-секретарь Владимир-Волынской епархии протоиерей Владимир Мацур.

Священнослужитель рассказал, что на сегодня около 20-ти религиозных общин УПЦ в епархии незаконно перерегистрированы, и в большинстве новосозданных приходов «ПЦУ» богослужебная жизнь отсутствует.

«У нас такая ситуация вообще на Волыни, особенно в маленьких селах. Представьте себе: приезжает новый „клирик“ и говорит, что минимальная плата ему 4,5 тысяч грн. Во-первых, наши священники никогда таких денег не просили, где в малых сёлах такие средства? Во-вторых, сторонники „ПЦУ“ — это либо вообще атеисты, неверующие люди, или те, кто приходят кулич, водичку посвятить и всё. У них даже нет такого понимания, что за храмом нужен уход, его поддерживать нужно и т. д. Вот храмы и пустуют. Некому служить, некому на службы ходить».

Однако, по словам отца Владимира, верующие, у которых отобрали храмы, вместе со своими настоятелями ведут полноценную молитвенную жизнь.

«Наши священники теперь служат по домам в своих стареньких облачениях. Шутят, что им даже легче стало — не надо платить большие деньги за свет, тепло. И люди теперь — все, как одна семья, помогают и священнику, и друг другу, — рассказал пресс-секретарь епархии. — Да, забирают храмы, но приходская и молитвенная жизнь на этом не прекращается. Великим постом весь богослужебный цикл на захваченных приходах совершается — и покаянный Великий канон читается, и Литургии служат».

В селе Сусваль Владимир-Волынского района Волынской области — один из таких приходов во главе с настоятелем иереем Богданом Гнатюком. Рождество-Богородичный храм у верующих УПЦ окончательно забрали и передали «ПЦУ» 29 февраля 2020 года. Тогда местный «епископ ПЦУ» провёл в сусвальском храме УПЦ первое после незаконного перевода общины в новую церковную организацию «богослужение». Решение открыть храм и впустить туда «ПЦУ» приняли на заседании круглого стола в Оваднойской объединенной территориальной общине с участием представителей областной власти и управления полиции.

Перед этим, 14 февраля, поздно вечером группа представителей «ПЦУ» с подготовленными заранее инструментами, замками, болгаркой и генератором сломала вход на территорию церкви. После захвата храм стоит почти всё время закрытым.

«Этим приходом должен заниматься „благочинный Оваднойского благочиния ПЦУ“. Но поскольку у него есть свой храм, то он в Сусваль практически не приезжает, — рассказал протоиерей Владимир. — В воскресенье они в этом храме проводили свое „богослужение“ — с 11 до 12. В понедельник, вторник храм был закрыт. Вчера, в среду, также часок они там что-то „молились“. В то же время наша религиозная община весь круг богослужения проводит в хате».

В некоторых местах верующим приходится молиться под открытым небом.

Что касается Свято-Рождество-Богородичного прихода в с. Сусваль, то в планах УПЦ строительство нового храма на земельном участке, который пожертвовали приходу.

Русская линия