Русская линия
Сводка новостей от 10 марта 2020

Сбылись предположения Суркова
Изменение Конституции дали повод депутатам Госдумы проголосовать за обнуление президентских сроков…

Большая пресс-конференция Владимира ПутинаПеред своим увольнением с поста советника президента России по Украине бывший «серый кардинал» Кремля Владислав Сурков дал понять, что поправки в Конституцию РФ, которые инициировал Владимир Путин, могут дать возможность российским властям обнулить ограничение президентских сроков для нынешнего российского лидера, что позволит ему выдвигаться на новый срок.

Утечка от Суркова оказалась совершенно верной, и именно так и произошло. Сегодня депутаты Государственной Думы поддержали инициативу дать Владимиру Путину право выдвигаться вновь на выборах 2024 года. Голосование прошло после внезапного приезда Президента в Госдуму и его выступления в поддержку предложения, сообщает «Немецкая волна».

«За» обнуление президентских сроков проголосовали 380 человек, «против» — 43, «воздержался» — 1.

Сам Владимир Путин заявил, что считает возможным своё выдвижение в 2024 году, если против не выступит Конституционный суд.

России, по мнению Путина, абсолютно необходима сильная президентская вертикаль власти. По его словам, альтернативные системы государственного устройства, такие, как парламентская республика, «на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не могут быть использованы».

Наделение Госсовета и других государственных органов, которые не избираются напрямую, президентскими полномочиями Путин называл неправильным и опасным. По мнению президента, «это неизбежно приведёт к двоевластию».

Путин прокомментировал инициативу провести выборы в Госдуму раньше запланированного срока. Он считает, что если граждане России проголосуют за поправки в Конституцию, которые предполагают изменения полномочий парламента, то это означает, что будут поддержаны новые полномочия действующего депутатского состава.

«Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости досрочных выборов в Госдуму», — сказал президент РФ.

Русская линия

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