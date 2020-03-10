Русская линия
Сводка новостей от 10 марта 2020

Эрдоган намерен потребовать от Меркель и Макрона денег за мигрантов
Президент Турции заявил, что ожидает в Анкаре лидеров Франции и Германии, чтобы обсудить с ними ситуацию в Сирии и проблему мигрантов…

Ангела Меркель и Реджеп ЭрдоганПрезидент Турции, 17 марта состоится саммит в Стамбуле для обсуждения нового миграционного кризиса. Анкара тем временем оставляет границу с Европой открытой для беженцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта о визите в Стамбул канцлерин Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и, возможно, британского премьер-министра Бориса Джонсона. Они встречаются 17 марта для обсуждения проблемы беженцев, заявил Эрдоган турецкому государственному информационному агентству «Анадолу» по возвращении в Турцию из Брюсселя, где он обсуждал ситуацию с беженцами на греко-турецкой границе с лидерами ЕС и НАТО, сообщает «Немецкая волна».

28 февраля Эрдоган открыл границы с ЕС, что вызвало мощный приток беженцев к границе с Грецией. Афины направили войска дополнительные полицейские силы в приграничную зону, которые используют против мигрантов слезоточивый газ и водометы для предотвращения нелегальных переходов границы.

Брюссель обвинил Турцию в использовании мигрантов в качестве средства давления и призвал Эрдогана продолжать придерживаться соглашения о беженцах 2016 года, по которому Турция получила финансовую поддержку, обещав сдерживать наплыв беженцев в Европу. Со своей стороны, Турция обвиняет ЕС в невыполнении обязательств по соглашению, в частности, Анкара утверждает, что получила только половину из запланированных шести миллиардов евро.

Эрдоган в ходе своих встреч в Брюсселе говорил об актуализации миграционной сделки с ЕС. По его словам, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель готовят предложения к очередному саммиту лидеров ЕС 26 марта.

Если европейцы не хотят, чтобы ЕС заполонили мигранты, им придётся платить туркам. Ведь в настоящее время у Европы очень мало рычагов, чтобы повлиять на строптивого Эрдогана.

Русская линия

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Эрдоган намерен потребовать от Меркель и Макрона денег за мигрантов
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