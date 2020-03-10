В Минэнерго уверяют, что падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина в России

Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала могут восстановиться через несколько месяцев, и их обвал не скажется на ценах бензина в России. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

Розничные цены на бензин в России будут оставаться стабильными на АЗС, несмотря на падение стоимости нефти. Это связано с ранее принятыми правительством регуляторными мерами по стабилизации ситуации с внутренним топливным рынком.

«Я считаю, что правительством был создан эффективный инструмент в середине 2018 года, который сегодня очень эффективно работает — вот уже полтора года. Он позволяет те колебания, которые мы ощущаем на мировых рынках, сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Цены у нас стабильные, и [их рост] не превышает уровень инфляции», — сказал он.

«Я хотел бы отметить, что сама сделка ОПЕК+, которая уже три года реализуется, показала свою эффективность. Это были правильные решения, поскольку Россия получила за этот период порядка 10 трлн рублей дополнительно», — сказал он.

Новак отметил, что это позволило России стабилизировать макроэкономические показатели, а также сформировать необходимые резервы, в том числе наполнить Фонд национального благосостояния.

Глава Минэнерго также сообщил, что страны — участницы ОПЕК в рамках встречи в Вене не рассматривали других вариантов, кроме дополнительного сокращения добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.

«К сожалению, наши партнёры по ОПЕК в рамках заседаний организации приняли единственное решение о сокращении [добычи нефти] до конца года на 1,5 млн баррелей и, в принципе, не рассматривали никакие другие варианты», — сказал он.

По словам Новака, российская нефтяная отрасль остаётся конкурентоспособной, несмотря на снижение цен на нефть и волатильность на валютном рынке. «У нас в мире одни из наиболее низких затрат в добыче нефти, мы конкурентоспособны на мировых рынках, — продолжил глава Минэнерго РФ. — Что касается добычи, я думаю, сегодня компании будут пересматривать свои инвестиционные планы и объемы, производственные программы».

Министр энергетики не исключил новых договоренностей со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти после истечения в конце марта срока действия нынешнего соглашения.

«Двери не закрыты — то, что соглашение после 1 апреля о сокращении не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и „не ОПЕК“. Была подписана в прошлом году хартия, и в ее рамках мы будем продолжать взаимодействие. При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе сокращение, увеличение добычи. Договоренности могут быть достигнуты новые», — отметил министр.

По словам Новака, Россия и ОПЕК запланировали провести очередные встречи в мае — июне, чтобы оценить ситуацию на рынке. «Поэтому сейчас наша задача — оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг», — добавил он.

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