Священный Синод Элладской Православной Церкви на своём заседании 9 марта 2020 года рассмотрел призывы некоторых общественных деятелей Греции к Церкви прекратить причастие верующих из единой Чаши в связи с распространением коронавируса в Европе и заявил, что, несмотря на появление первых заболевших, верующие продолжат причащаться в храма согласно принятой в Церкви традиции, сообщает Orthodoxtimes.com.

Члены Синода указали, что они не станут осуждать тех, кто по малодушие и из страха заболеть отказывается от Причастия, но вынуждены строго заявить, что Святая Евхаристия не может быть причиной распространения болезней. В связи с этим Синод Элладской Церкви призвал представителей общественности Греции уважать права верующих и дать им свободу самим решать, могут ли церковные Таинства нанести им вред.

Синод принял решение продолжить изнесение и принятие Святого Причастия обычным образом. Наряду с этим члены Синода постановили принять все необходимые меры, рекомендованные компетентными государственными органами Греции для предотвращения распространения коронавируса.

В Церкви призвали паству к воскресной молитве против болезни и посту, рекомендовали соблюдать правила гигиены и подчеркнули, что уязвимым группам лучше «избегать людных мест, а также не целоваться и обниматься, чтобы защитить как свое собственное здоровье, так и здоровье своих собратьев».

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