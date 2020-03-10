8 марта 2020 года, в первое воскресенье Великого поста — Торжество Православия, в Виннице прошёл многотысячный Крестный ход верующих канонической УПЦ, сообщает сайт Винницкой епархии.

Несмотря на давление властей и препятствия украинских националистов, в православном шествии приняли участие более 7 тысяч верующих Винницкой епархии, которые вновь подтвердили свою верность каноническому Православию и Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, а также правящему архиерею митрополиту Варсонофию.

Верующие вместе с маленькими детьми и духовенством епархии отправились от Воскресенского храма до захваченного раскольниками Спасо-Преображенского собора города Винницы, где был совершен праздничный молебен в честь Торжества Православия.

Соборная молитва в этот день собрала тысячи людей. Верующие во главе с митрополитом Варсонофием молились за весь народ Украины: о наступлении мира и спокойствия в стране, чтобы Господь наделил мудростью правителей государства, всех жителей крепким здоровьем и чтобы каждый христианин унаследовал вечную жизнь с Господом Иисусом Христом.

Верующих Винницкой епархии УПЦ притесняют, у них забирают храмы, ущемляют законные права и часто подвергают дискриминации по религиозному признаку. Год назад у верующих УПЦ в Виннице незаконно забрали их главный храм — Спасо-Преображенский собор.

Поэтому в праздничный день Торжества Православия, когда Церковь празднует восстановление иконопочитания, верующие Винницкой епархии вместе со своими святынями прошли Крестным ходом и помолились возле захваченного собора, чтобы главный храм епархии был возвращен законным владельцам — верующим УПЦ, которые его и строили.

Русская линия