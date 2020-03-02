Русская линия
Сводка новостей от 2 марта 2020

Памяти псковских десантников
Президент России возглавил мемориальные торжества в память воинов 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в Чечне…

Владимир Путин и митрополит Псковский ТихонВ Пскове в минувшие выходные на самом высоком уровне прошли мемориальные торжества, посвящённые подвигу 6-й роты псковских десантников, вступивших в неравный бой с боевиками в Чечне. Торжества лично возглавил президент России Владимир Путин, сообщает сайт Президента РФ.

Глава государства возложил цветы к памятнику десантникам и посетил часовню святого великомученика Георгия Победоносца, где помолился об упокоении всех погибших русских ребят. Затем глава государства осмотрел макет панорамы боя десантников. Макет представляет собой реконструкцию высоты, на которой произошло противостояние бойцов 6-й роты и боевиков.

Президент встретился с родственниками погибших военнослужащих. Одна из участниц встречи вручила главе государства подготовленную Фондом памяти 6-й роты медаль, посвященную 20-летию подвига десантников. «Вам спасибо за ваших ребят», — ответил В.Путин.

В этом году исполнилось 20 лет со дня трагедии в Аргунском ущелье, где 90 воинов-десантников вступили в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков; в бою погибли 84 военнослужащих.

За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя России (21 — посмертно), 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества (63 — посмертно).

Русская линия

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