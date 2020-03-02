В Румынском Патриархате разъяснили причину принятия новых правил поведения и совершения Таинств в православных храмах Румынии в связи с коронавирусом…

Патриарх Румынский Даниил: Святая Евхаристия никогда не являлась и не может стать источником распространения болезней и смерти

27 февраля 2020 года пресс-служба Румынского Патриархата вынуждена была опубликовать разъяснение принятых в Румынском Патриархате новых правил поведения верующих в храмах и совершения Таинств в связи с распространением в Европе коронавируса (Covid — 19). Эти правила вызвали смущение и недоумение румынской паствы, а также были неправильно истолкованы некоторыми СМИ, сообщает Orthodoxtimes.com.

«Верующие, которые опасаются передачи вируса, могут временно воздержаться от целования святых икон в храмах. Они могут в исключительных случаях попросить священника использовать их собственную ложку для Святого Причастия», — говорится в новых правилах, принятых Румынской Церковью, которая приняла эти «исключительные меры только из-за угрозы эпидемии».

После шумихи вокруг этого заявления Румынский Патриарх Даниил выступил с письменным заявлением, в котором разъяснил, что, приняв такие правила, Церковь не признаёт, что какая-либо болезнь может передаваться через Святое Причастие, а просто предоставляет выбор «тем, чья вера слаба».

«Коммюнике адресовано особенно тем, кто слишком боится болезни, когда они целуют святые иконы, или когда они причащаются из одной Святой Евхаристической Чаши, а священник использует одну для всех лжицу», — говорится в разъяснении Патриарха.

В Румынском Патриархате отметили, что эти временные меры, как икономия ради малодушных верующих, ни в коей мере не означают, что в Церкви вводится новое литургическое правило получения Святого Причастия, которое применимо ко всем верующим.

«Чтобы преодолеть поляризацию и полемику, ослабляющие православное единство, следует избегать поспешных суждений, и мы должны твёрдо утвердить православную веру в то, что Святая Евхаристия не является и никогда не может быть источником распространения болезни и смерти, но это источник новой жизни во Христе, прощения грехов, исцеления души и тела», — заявили в Церкви.

«Поэтому правило раздачи Святого Причастия духовенству и верующим из одной и той же Святой Чаши остаётся неизменным, и священники будут объяснять всем верующим, что такой способ принятия Евхаристии никогда никому не был опасен и им тоже не будет. Верующие же, которые всё же будут бояться принять Евхаристию из общей Святой Чаши с той же лжицей, должны просить совета у своего духовного отца», — отмечается в разъяснении.

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