Президент России поддержал целый ряд инициатив, с которыми выступили Предстоятель и архиереи Русской Православной Церкви…

Владимир Путин внёс поправки в Конституцию о Боге, традиционной семье и государствообразующем русском народе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Пётр Толстой рассказали детали поправок президента Владимира Путина, внесённых им ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Предложенные главой государства правки занимают 24 страницы и учитывают целый ряд общественных инициатив, сообщает газета «Коммерсант».

В числе поправок:

— упоминание Имени Божия, как предложил Святейший Патриарх Кирилл;

— положение о русском народе как государствообразующем (также подразумевает, что государственным языком в стране является русский, при этом республики РФ вправе устанавливать свои языки);

— положение о браке как союзе мужчины и женщины;

— положение о недопустимости отчуждения территории РФ;

— запрет для госслужащих на иностранные счета и гражданство.

Володин рассказал, что президент также переименовал проект закона о внесении правок в Основной закон страны. Теперь документ называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации функционирования публичной власти», передает «Интерфакс».

Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Второе чтение может состояться 10 марта. 22 апреля планируется провести всенародное голосование по поправкам.

Русская линия