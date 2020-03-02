Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в интервью черногорским СМИ рассказал о реальном положении дел на Украины и заявил, что исправить ситуацию на Украине и выйти из кризиса в мировом Православии удастся только в том случае, если Константинопольский Патриархат отзовёт свои прежние решения о признании украинских раскольников и перестанет вмешиваться в дела других Поместных Церквей. Текст интервью был опубликован на сайте УПЦ.

«Создание, узаконивание новой структуры под названием „ПЦУ“ на нашей территории — это не просто ошибка, это церковно-каноническое преступление. Если в стране есть каноническая Православная Церковь, то нельзя создавать параллельно ещё одну структуру такой же Церкви. Это не приносит добрых плодов, это вызывает разделения, вражду между людьми и, как следствие, духовное падение», — заявил владыка Онуфрий.

«Многие считают, что причиной кризиса на Украине является раскол. Но это не так. Расколы в Церкви всегда были, есть и будут. Даже во времена жизни нашего Спасителя Господа Иисуса Христа были расколы. <…> Кризис yf Украине вызван узакониванием беззакония, то есть вмешательством Константинопольской Церкви во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, в результате чего из тех, кто уклонились в раскол, антиканонично были сняты запреты, и с ними Константинополь вступил в церковное общение».

По словам Предстоятеля УПЦ, последствия действий Константинополя на Украине оказались «очень печальные». «Захваченные храмы, многие общины служат в сельских домах или других приспособленных помещениях, фактически, это современные катакомбы. Люди по селам разобщены, люди ссорятся друг с другом, члены семьи, родственники, соседи, знакомые вошли в конфликт друг с другом, перестали общаться. Раскол разделил людей и общество».

«Раскол не преодолён, произошёл раскол в расколе. Так, Филарет Денисенко отошёл от „ПЦУ“ и снова, уже во второй раз в истории, создал параллельную иерархию, которая насчитывает 10 так называемых „архиереев“. Кроме того, организованы ещё две незаконные религиозные группировки: Экзархат Константинопольского Патриархата и ставропигия. Таким образом, вместо двух незаконных групп на Украине появились четыре. Это явление ещё раз подтверждает ту истину, что беззаконие умножает беззаконие и что зло побеждается только добром», — отметил Блаженнейший Онуфрий.

Для того, чтобы решить, как выйти их сложившегося положения Предстоятель УПЦ заявил:

«Во-первых, необходимо решить вопрос, который стал причиной того, что происходит на Украине, а именно вопрос роли и места Константинопольского Патриархата в мировом Православии.

Чтобы ответить на этот вопрос, я позволю себе сделать некоторое отступление. Хочу вспомнить беседу, которую мне пришлось иметь со знаменитым архимандритом Гавриилом (Бунге). Есть такой схиархимандрит Гавриил — он бывший католический священник, который сознательно перешёл в Православие, принял православное священство и теперь подвизается в монастыре Швейцарии. Однажды мы с ним говорили о благодати Святого Духа, и он сказал, что у православных есть харизма благодати Святого Духа, а у католиков этой харизмы нет. У католиков эта харизма уничтожена через регламентацию всех сфер духовной жизни. Отец Гавриил отметил, что единственный путь для возвращения харизмы благодати Святого Духа, это не диалог с православными, не какие-то общие гуманитарные интересы, единственный путь — это возвращение к точке отпадения от Единой Святой Православной Церкви, исправление допущенных ошибок и начало новой жизни.

Я бы сказал, что это является косвенным ответом на вопрос о нормализации религиозной ситуации на Украине. Есть ошибка Константинополя, которая допущена во время попытки урегулировать раскол на Украине. Для того, чтобы ликвидировать новый раскол, который образовался, нужно вернуться к той точке, где была сделана ошибка — исправить ошибку, и тогда всё станет на свои места. Это — единственный путь к устранению того кризиса, который сегодня существует на Украине".

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