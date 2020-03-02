Сегодня мы чтим память священномученика Гермогена, Патриарха Московского и всея России, митрополита Макария, а также вспоминаем П.С.Ванновского и В.В.Оловеникова…

Патриарх Гермоген происходил из донских казаков и сначала был священником в Никольской церкви в городе Казани. Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря, а 13 мая 1589 года хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом.

С самого начала своего служения святитель Гермоген проявлял ревность в вере и твердость в соблюдении церковных традиций, заботился о просвещении верой Христовой казанских татар. За выдающиеся архипастырские качества митрополит Гермоген был избран на первосвятительскую кафедру, и 3 июля 1606 года возведен собором святителей на Патриарший престол в Московском Успенском соборе.

Деятельность Патриарха Гермогена совпала с трудным для Русского государства периодом — нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. С особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство и католичество и искоренить Православие, поработив русский народ. Грамоты, рассылавшиеся святителем по городам и селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского Царя. В ответ на это поляки совместно с русскими изменниками насильно свели святого Патриарха Гермогена с Патриаршего престола и заключили его в Чудовом монастыре. В Светлый понедельник 1611 года русское ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога». Уже из заточения священномученик Гермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении, и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода.

Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Гермоген, успешно завершилось русских народом. Тело священномученика Гермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский собор. Прославление Патриарха Гермогена в лике святых произошло 12 мая 1913 года.

Сегодня русские монархисты чтят память выдающегося русского Святителя ХХ века, митрополита Московского и Коломенского Макария (Парвицкого-Невского), скончавшегося в 1926 году.

Он родился 1 октября 1835 г. в семье причетчика сельского храма Владимирской губернии и звался в миру Михаилом Андреевичем Парвицким (прибавку к фамилии Невский получил после окончания семинарии). Прославился просвещением алтайцев, за что получил почетное прозвание Апостол Алтая. Активно поддерживал деятельность монархистов по борьбе с революцией. В 1912 г. стал Московским митрополитом. После Февральской революции за свои монархические убеждения был изгнан с кафедры.

Сегодня также день памяти видного российского государственного и военного деятеля, генерала Петра Семёновича Ванновского.

Он родился 24 ноября 1822 г. в Киеве в дворянской семье. В 1840 г. Ванновский окончил 1-й Московский кадетский корпус, во время Крымской войны служил в Камчатском пехотном полку, неоднократно отличаясь в сражениях. После окончания войны Ванновский служил начальником учрежденной Офицерской стрелковой школы, а в 1861 г. был произведен в чин генерал-майора и переведен на должность директора Павловского кадетского корпуса, позже преобразованного в военное училище.

В Русско-турецкую войну 1877−1878 гг. генерал Ванновскийисполнял обязанности начальника штаба Рущукского отряда, находившегося под командованием наследника Престола Великого Князя Александра Александровича (будущего Императора Александра III). В 1882 г. Ванновский стал военным министром. Бессменно занимая этот пост в царствование Государя Александра III, генерал пользовался его исключительным доверием и уважением. Чуждый либеральным воззрениям своего предшественника Д.А.Милютина, Ванновский в целом сохранил организационную структуру военного управления, крупным преобразованиям подверглась лишь система военного обучения, произошло также и переобмундирование армии — русскому мундиру был придан упрощенный национальный покрой.

В 1898 г. Ванновский по собственному прошению был уволен от должности, получив назначение члена Государственного Совета. В 1901 г., занимая пост министра народного просвещения, генерал подготовил проект коренного преобразования образовательной системы. Его политические и военные взгляды однозначно характеризовались современниками как консервативно-охранительные.

Сегодня мы также вспоминаем видного монархического деятеля, издателя и публициста Владимира Владимировича Оловеникова.

К сожалению, точными данными о его биографии мы не располагаем. Известно лишь, что Оловеников родился в 1872 г., был известен как московский издатель различных справочников и путеводителей. В разгар революционных беспорядков в Москве в 1905 г. он основал одну из самых популярных черносотенных газет — «Вече», в трудах по изданию которой ему помогала его супруга. Скончался он от чахотки. Лидер московских монархистов священномученик протоиерей Иоанн Восторгов по случаю смерти Оловеникова писал: «До праха земного склоняюсь у праха почившего. Господь да успокоит душу, столь много страдавшую страданиями Родины».

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