В Константинопольском Патриархате опровергли сообщения российских СМИ о начале подготовки Собрания в связи с заседанием в Аммане…

Константинопольский Патриархат не планирует проводить встречу Предстоятелей Поместных Церквей по примеру той, которая прошла 26 февраля в Аммане. Об этом заявили в пресс-службе Фанара, сообщает ТАСС.

«Мы не планируем проводить подобную встречу. Но если бы что-то такое действительно планировалось, то мы бы не стали держать это в секрете и официально бы всех уведомили», — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Патриарх Варфоломей планирует провести Синаксис Предстоятелей и пригласить на него Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На совещании в Аммане 26 февраля собрались Предстоятели чётырех Поместных Православных Церквей: Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Московский Кирилл, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт). В совещании принял участие и Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Еще две Церкви — Румынская и Польская — направили на встречу свои делегации.

Опубликованное по итогам совещания коммюнике было посвящено темам предоставления автокефального статуса добивающимся его Церквям, раскола на Украине, ситуации, с которой сталкивается Сербская Православная Церковь в Черногории и Северной Македонии, а также дальнейшему развитию амманского формата межправославного диалога.

Данное собрание вызвало негодование Константинопольского Патриарха Варфоломея, который в раздражении направил Патриарху Феофилу несколько жёстких писем, обвиняя его и всех собравшихся в Аммане в нарушении канонического порядка Православной Церкви. Вскоре после этого в российской прессе появились сообщения о том, что на Фанаре планируют собрать Синаксис Предстоятелей, чтобы осудить Совет в Аммане.

Теперь же в Константинополе опровергают эти сообщения. Сложно сказать, правда ли в Константинопольском Патриархате планировали созвать Синаксис или данную новость просто придумали недобросовестные журналисты. Возможно, и то и другое. Но нельзя исключать, что на Фанаре всё же планировали созыв Синаксиса, однако спокойно оценив обстановку, поняли, что Собор Предстоятелей приведёт лишь к осуждению деяний Патриарха Варфоломея на Украине.

Русская линия