Русская линия
Сводка новостей от 26 февраля 2020

На Фанаре царит раздражение
Патриарх Варфоломей обвинил участников встречи в Аммане в попрании церковных устоев…

Патриархи Константинопольский Варфоломей, Иерусалимский Феофил и Московский КириллГлава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей, который всё последнее время своими действиями и заявлениями пытался утвердить свои «особые права» в православном мире, в предельно жёсткой форме выразил своё возмущение тем фактом, что Иерусалимский Патриарх Феофил посмел собрать Предстоятелей в Иордании, сообщает Интерфакс.

Письмо в адрес главы древнейшего Иерусалимского Патриархата, которое по содержанию более напоминает письмо политика, а не архипастыря, Патриарх Варфоломей направил всего за несколько дней до начала Собрания в Аммане.

Выдержки из письма публикует в среду интернет-издание Orthodox Times.

«Мы не можем понять, как вы упускаете или даже игнорируете масштабы негативных последствий этой инициативы», — пишет Патриарх Варфоломей Патриарху Феофилу, подчеркивая, что инициатива «семейного собрания» направлена лишь на «подрыв устоявшихся норм и отчуждение Православной Церкви от её церковных основ».

Патриарх Варфоломей также заявил, что «если ваша истинная забота была в основном о „вызовах, с которыми сталкивается православное общество в критические времена“, то после того, что было единогласно решено недавним Святым и Великим Собором Православной Церкви, вы должны были сначала обратиться к нам за дополнительными разъяснениями».

«Если мы хотим быть верными себе и жить по Богу, дабы следовать многовековым принципам Православия, то Поместная Церковь должна отказаться (от присутствия на этой встрече — ИФ), если там участвует Поместная Церковь, стоящая на стороне Российской Федерации», — говорится в письме.

Однако, в Иерусалимском Патриархате отказались следовать требованиям Патриарха Варфоломея, и таким образом отказали Фанару в признании его особых прав в православном мире. Иерусалимский Патриарх Феофил накануне Совета в Аммане заявил, что считает Константинопольского Патриарха «первым по чести», но Совет отменять он не стал.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерусалимский Патриарх Феофил: Встреча в Аммане способствует диалогу и единству Православных Церквей
В Иордании за закрытыми дверями началась встреча Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей...

В Крыму появится памятник Государю Николаю II и Александре Федоровне
Монумент установят в Алуште. Он будет посвящён встрече будущего Государя со своей невестой в России...

Геннадий Онищенко: Татуировки несут в себе большие риски возникновения смертельно опасных заболеваний
Бывший санитарный врач России предупредил об опасности языческой традиции нанесения всевозможных изображений на своё тело...

Митрополит Луганский Митрофан: Созыв Совета Предстоятелей в Аммане свидетельствует о необходимости всеправославного обсуждения кризиса в мировом Православии
Председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ высоко оценил сам факт встречи глав Поместных Церквей в Иордании...

Митрополит Ловчанский Гавриил: Болгарская Патриархия может присоединиться к процессу обсуждения «украинского вопроса» в дальнейшем
Несмотря на усилия ряда иерархов, вопрос об участии делегации Болгарской Церкви в Совете Предстоятелей в Аммане на самом деле не обсуждался на заседании Синода...

На Фанаре царит раздражение
Патриарх Варфоломей обвинил участников встречи в Аммане в попрании церковных устоев...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти священномученика архиепископа Сильвестра (Ольшевского), мы вспоминаем легендарного русского матроса П.М.Кошку...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика