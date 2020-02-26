Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей, который всё последнее время своими действиями и заявлениями пытался утвердить свои «особые права» в православном мире, в предельно жёсткой форме выразил своё возмущение тем фактом, что Иерусалимский Патриарх Феофил посмел собрать Предстоятелей в Иордании, сообщает Интерфакс.

Письмо в адрес главы древнейшего Иерусалимского Патриархата, которое по содержанию более напоминает письмо политика, а не архипастыря, Патриарх Варфоломей направил всего за несколько дней до начала Собрания в Аммане.

Выдержки из письма публикует в среду интернет-издание Orthodox Times.

«Мы не можем понять, как вы упускаете или даже игнорируете масштабы негативных последствий этой инициативы», — пишет Патриарх Варфоломей Патриарху Феофилу, подчеркивая, что инициатива «семейного собрания» направлена лишь на «подрыв устоявшихся норм и отчуждение Православной Церкви от её церковных основ».

Патриарх Варфоломей также заявил, что «если ваша истинная забота была в основном о „вызовах, с которыми сталкивается православное общество в критические времена“, то после того, что было единогласно решено недавним Святым и Великим Собором Православной Церкви, вы должны были сначала обратиться к нам за дополнительными разъяснениями».

«Если мы хотим быть верными себе и жить по Богу, дабы следовать многовековым принципам Православия, то Поместная Церковь должна отказаться (от присутствия на этой встрече — ИФ), если там участвует Поместная Церковь, стоящая на стороне Российской Федерации», — говорится в письме.

Однако, в Иерусалимском Патриархате отказались следовать требованиям Патриарха Варфоломея, и таким образом отказали Фанару в признании его особых прав в православном мире. Иерусалимский Патриарх Феофил накануне Совета в Аммане заявил, что считает Константинопольского Патриарха «первым по чести», но Совет отменять он не стал.

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