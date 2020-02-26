Председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук) высоко оценил факт созыва Совета Предстоятелей в Аммане, поскольку сохранить единство без всеправославного обсуждения возникшего в мировом Православии кризиса не удастся. Об этом владыка заявил порталу СПЖ в преддверии Совета Предстоятелей поместных Церквей в Аммане.

Трудно предугадать, какие решения примут Предстоятели, но сам факт встречи глав Церквей во время кризисной ситуации в Православии является очень положительным моментом, подчеркнул владыка Митрофан.

По его словам, «то, что Иерусалимский патриарх ФЕОФИЛ инициировал эту встречу свидетельствует, что, всё-таки, Предстоятели Церквей реально оценивают ситуацию, которая сложилась в межправославных отношениях».

Глава ОВЦС УПЦ считает, что Совет даст толчок для проведения встречи с участием уже всех Предстоятелей.

«Удивляет тот факт, что отказались принимать участие в этой встрече те Предстоятели, которые сами озвучивали необходимость такой встречи. В последний момент они отказались, но это свидетельствует о том, что не всё хорошо в нашем православном мире. А то, что сегодняшняя ситуация требует каких-то шагов и принятия решений для сохранения всеправославного единства — это факт. Предстоятели, поскольку на них лежит такая ответственность, должны осознавать желанность такой встречи, потому что без всеправославного обсуждения, ничего изменить в лучшую сторону не получится», — отметил архипастырь.

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