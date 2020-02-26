Несмотря на усилия ряда иерархов, вопрос об участии делегации Болгарской Церкви в Совете Предстоятелей в Аммане на самом деле не обсуждался на заседании Синода…

Письмо Иерусалимского Патриарха Феофила с предложением о встрече в Иордании по «украинскому вопросу» не было донесено до сведения членов Священного Синода Болгарской Православной Церкви, и о дате Совещания Предстоятелей в Аммане болгарские архиереи узнали из СМИ. Об этом в интервью «Болгарскому национальному радио» заявил член Священного Синода БПЦ митрополит Ловчанский Гавриил (Динев), сообщает СПЖ.

Иерарх сообщил, что соответствующие письма Патриарха Феофила направили в Синодальную комиссию, возглавляемую митрополитом Старозагорским Киприаном, которая ранее была создана для рассмотрения «украинского вопроса».

По его словам, четыре болгарских архипастыря пытались добиться, чтобы вопрос об участии болгарской делегации в Амманской встрече был рассмотрен на заседании Священного Синода, но этого так и не произошло.

За несколько дней до встречи в Аммане, подчеркнул владыка, когда собрать членов Синода на заседание было уже затруднительно, канцелярия Священного Синода БПЦ по телефону опросила архиереев относительно того, считают ли они необходимым направлять туда болгарскую делегацию. Большинство иерархов высказалось против.

Сам митрополит Гавриил, поддерживающий инициативу Иорданской встречи, считает, что Поместные Церкви, которые в ней не участвуют, смогут присоединиться к процессу обсуждения «украинского вопроса» в дальнейшем, когда состоятся новые встречи Предстоятелей. А то, что Амманский Собор не последний на эту тему, никто не сомневается.

Русская линия