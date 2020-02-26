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Сводка новостей от 26 февраля 2020

Иерусалимский Патриарх Феофил: Встреча в Аммане способствует диалогу и единству Православных Церквей
В Иордании за закрытыми дверями началась встреча Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей…

Предстоятели Поместных Церквей в АмманеУтром 26 февраля 2020 года Предстоятели Иерусалимской, Русской, Сербской Православных Церквей, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и представители Польской и Румынской Церквей собрались на утреннюю молитву и начали первое заседание Совета.

Приветствуя представителей Церквей, прибывших в Амман для участия в братском совещании, Блаженнейший Патриарх Феофил накануне вечером отметил, что эта встреча должна способствовать диалогу и единству Православных Церквей, сообщает «Ромфея». В завершение он пожелал с милостью Божией провести плодотворное собрание.

Все заседания Совета Предстоятелей будут проходить за закрытыми дверями, и только телевидение Иордании было допущено к освещению этого собрания. На том, чтобы Предстоятелям никто не мешал, а также, чтобы не было утечек и давления извне, настоял Иерусалимский Патриарх Феофил.

Русская линия

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Иерусалимский Патриарх Феофил: Встреча в Аммане способствует диалогу и единству Православных Церквей
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