Утром 26 февраля 2020 года Предстоятели Иерусалимской, Русской, Сербской Православных Церквей, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и представители Польской и Румынской Церквей собрались на утреннюю молитву и начали первое заседание Совета.

Приветствуя представителей Церквей, прибывших в Амман для участия в братском совещании, Блаженнейший Патриарх Феофил накануне вечером отметил, что эта встреча должна способствовать диалогу и единству Православных Церквей, сообщает «Ромфея». В завершение он пожелал с милостью Божией провести плодотворное собрание.

Все заседания Совета Предстоятелей будут проходить за закрытыми дверями, и только телевидение Иордании было допущено к освещению этого собрания. На том, чтобы Предстоятелям никто не мешал, а также, чтобы не было утечек и давления извне, настоял Иерусалимский Патриарх Феофил.

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