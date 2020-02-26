Бывший санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что в последние годы среди российской молодёжи стремительно распространяется крайне опасная для здоровья мода нанесения татуировок, сообщает Newsru.com.

По мнению врача, российским властям следует обратить внимание на эту тенденцию и вести соответствующую разъяснительную работу по этому поводу.

«Эта крайняя степень язычества, которую мы сегодня наблюдаем, несёт в себе большие риски возникновения смертельно опасных заболеваний. Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью. Любое инородное тело, оно может спровоцировать всё, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом», — отметил врач.

«Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну, пройдёт эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют. Это более тяжёлое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать», — заявил Геннадий Онищенко.

О том, что краски, используемые для татуировок, могут нанести вред здоровью человека, подтверждают многочисленные исследования европейских учёных. При нанесении татуировки в тело могут попасть частицы железа, никеля, хрома, марганца, кобальта, диоксид титана (TiO2). Но даже если сама по себе краска безопасна, попадая в тело человека, она может распадаться до микроскопических частиц. И эти частицы проникают в лимфатические узлы, вызывая развитие рака.

К примеру, Европейское химическое агентство (ECHA) намерено запретить два пигмента, которые используются в большинстве цветных чернил для татуировок: голубой (Blue15) и зеленый (Green7). Причиной этому стало подозрение на их высокую канцерогенность. В рекомендациях ECHA указано, что эти пигменты уже запрещены в косметических средствах из-за проблем со здоровьем.

Медики отмечают, что татуировки грозят не только инфекциями и онкологией, но и травмированием мышечной ткани. Речь идёт о повышенном риске хронического воспаления мышц у лиц с ослабленным иммунитетом. Иммунные клетки могут связываться и переносить частицы краски в разные части тела, включая лимфатические узлы. При большом скоплении эти частицы провоцируют воспаление и даже образование раковых опухолей.

Татуировки также зачастую становятся причиной заражения гепатитом B и С.

Русская линия