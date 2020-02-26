Монумент установят в Алуште. Он будет посвящён встрече будущего Государя со своей невестой в России…

В Алуште в октябре 2020 года на месте исторической встречи Цесаревича Николая Александровича с его невестой Принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской установят памятник, посвященный этому событию. Об этом рассказала председательница наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова, сообщает газета «Монархист».

По ее словам, идея установить скульптуру возникла у алуштинских общественников, почитающих историю полуострова и родного города.

«В апреле 1894 года было объявлено о помолвке Николая с Алисой. Когда стало понятно, что отец Цесаревича Император Александр III находится в тяжёлом состоянии и не может выехать из своего имения в Ливадии, Алису пригласили в Крым. Там она и получила благословение от умирающего Императора», — пояснила Елена Аксенова.

Встреча будущих Царствующих супругов состоялась 10 октября 1894 года в Алуште на даче «Голубка», где Алиса остановилась по пути в Ливадию. Именно к 10 октября 2020 года и планируется установить скульптуру в Алуште.

По словам Елены Аксеновой, скульптура станет своеобразным обращением к молодежи. «Возникла идея установить памятник Николаю II и его супруге не как Императору и Императрице, а как молодым людям, придать им другой оттенок. Недалеко от дачи „Голубка“ находится ЗАГС. Установка памятника станет неким посылом молодому поколению, желающему создавать семьи», — отметила она.

Среди пяти предоставленных к конкурсу скульптур проектов была выбрана идея супругов Ирины Макаровой и Максима Батаева. Новый городской памятник запечатлеет четыре персоны: молодых Николая II и Алису Гессен-Дармштадскую и сопровождавших их дядю Великого Князя Сергея Александровича и его супругу Елизавету Федоровну — старшую сестру Алисы.

«Уникальность скульптуры в том, что все четыре человека трагически погибли, трое из них канонизированы Православной Церковью: Николай II, Александра Федоровна и Елизавета Федоровна. Это настоящая человеческая история», — сказал Максим Батаев.

Длина постамента составляет 4 м, высота памятника — 5 м.

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