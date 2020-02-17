Для любого мало-мальски знакомого с деятельностью и проповедями протоиерея Димитрия Смирнова он является образцом священника, который честно и без присущего некоторым церковным деятелям лицемерия говорит о проблемах русской жизни. Отец Димитрий уже много лет метко и иронично говорит такие христианские аксиомы, которые не могут не вызвать злобу привыкших к безнравственной жизни представителей российской общественности, а также защищающих аборты представителей т. е. «журфака».

При этом отец Димитрий все эти годы умудрялся сохранять высокие посты в Церкви, будучи то главой Синодального отдела по делам Вооружённых сил, то председателем Патриаршей комиссии по делам семьи, и параллельно занимался воспитанием сирот в своём детском доме, а также был настоятелем нескольких московских приходов.

О том, что на священника рано или поздно ополчатся все антицерковные силы России и их идейные последователи, было понятно давно. Первые попытки «на всю Россию» показать отца Димитрия в неприглядном свете предпринимал ещё атеист Познер, который пригласил священника в свою передачу и безуспешно пытался представить его «тёмным мракобесом». Достичь этой цели ему не удалось, и потому идейные последователи Познера на время затихли.

Остервенелая информационная кампания против отца Димитрий Смирнова началась пару лет назад, после того, как Патриаршая комиссия по делам семьи под председательством священника стала активно отстаивать права семьи, выступать против абортов и в конце 2019 — начале 2020 года успешно остановила принятие закона «о семейном насилии». Невозможность тихо и без серьёзной общественной дискуссии принять скандальный закон (во многом из-за позиции Церкви) вызвала особенную ненависть представителей «журфака» и их единомышленников, и они с усиленной энергией начали придумывать всё новые и новые скандалы.

За последнее время таких «скандалов» произошло сразу несколько, и все они были связаны с недобросовестным перевёртыванием слов отца Димитрия. Вот и вчера в российских СМИ была устроена ещё одна «буря в стакане». Так же, как и всегда, в данном случае представители «журфака» начали дружно возмущаться тем, что отец Димитрий якобы обозвал всех российских женщин проститутками. Так были перетолкованы слова священника о том, что женщины, соглашающиеся на блудное сожительство с мужчинами, оказываются в положении равном положению проституток, которых в любой момент могут заменить или бросить.

К слову сказать, мысль отца Димитрия о том, что блудное сожительство не ведёт к счастью, и во многом именно женщины своим соглашением на добрачные отношения губят себя и свою будущую семейную жизнь, не нова. Об этом священник говорит уже многие годы. Но почему-то именно сейчас эти слова вызвали такой дружный поток критики.

С чем связана такая дружная реакция, догадаться не сложно. Очевидно, что представители «журфака» хотели бы, чтобы отец Димитрий покинул пост председателя Патриаршей комиссии и вообще поменьше лез в общественные дела. Это их страстное желание, но в Церкви, очевидно, думают по этому поводу совсем иначе.

Печально в этой ситуации только одно. К представителям «журфака» на сей раз подключились глава Синодального информационного отдела Владимир Легойда, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион и заместитель управделами Московской Патриархии епископ Савва (Тутунов). Легойда назвал перевранные журналистами слова отца Димитрия «недопустимым троллингом», который приносит обратный эффект, глава ОВЦС — официально извинился за отца Димитрия перед всем российским обществом, а владыка Савва стал публично учить председателя Патриаршей комиссии по делам семьи (!), что такое брак, блуд и проституция (монах, который в браке вообще никогда не был).

Складывается такое ощущение, что ни Легойда, ни владыка Иларион, ни епископ Савва не помнят, что совсем недавно эти же самые представили «возмущённой общественности» с таким же задором и также дружно издевались над Святейшим Патриархом Кириллом, который некогда посмел одеть себе на руку «не те часы». Почему-то тогда никто из них не стал извиняться за своего Патриарха, и правильно сделал, но теперь эти владыки и спикеры бросились учить своего собрата перед «внешними».

Смотреть на это настолько противно, что невольно вспоминаются слова отца Андрея Ткачёва, сказанные им по отношению к скандалу, устроенному «журфаком» вокруг действий игумена Фотия (Нечипоренко) во время Крещения младенца в Гатчинской епархии:

«К сожалению, среди православных людей есть такой какой-то собачий норов грызть СВОИХ. Чужих — хвалят, СВОИХ — ругают. Это странная вещь. <…> Когда совершается нечто и вдруг возникает волна на своего, с удивительной такой какой-то монолитностью свои от своего отказываются, говорят: «нате, сожрите его». Они закрывают свои ряды, говорят: «да, он виноват, мы за него извиняемся, мы все виноваты, а этот, он самый грешный, нате, сожрите его», и бросают его вот так вот «нате вам, сожрите». Кто сожрите? Феминистки, либералы, какие-нибудь там атеисты, Невзоров с компанией и так далее. «Он согрешил, нате вам его». Так легко отдают своих, я поражаюсь!

Да, слушайте, кто из нас ангел? Поставьте камеру за человеком и проследите его сутки, вы ему после этого руки не подадите. Любого! Вы что думаете, мы все Серафимы Саровские, и все на камне стоим? Не стоим мы на камне, а если и стоим, то не на том. У нас масса грехов, мы все слабые, но мы — СВОИ. Извиняюсь, это мой брат, это моя сестра, это мои родственники, это человек, который причащается из рук моих или я из его рук, это мои друзья. Так легко отдают архиереи своих клириков: «да на тебе его, сожрите его с потрохами, я его под запрет, а вы его там распните». Что это такое вообще, что это такое?! Это кто так научил своих отдавать?

<…> Я удивляюсь архиереям, конечно. Удивляюсь там епархиальным, полуепархиальным, викарным, удивляюсь архимандритам там всяким, полуправославному журналистскому сообществу. Удивляюсь, насколько они жадные до кровушки, как они боятся за себя и как они сбрасывают с корабля очередную жертву. Только поскользнись — «да нате, вам, акулы, скушайте», лишь бы мы остались на борту.

Кто тебя будет защищать, Вася с водокачки? Кто за тебя встанет, кто тебя придёт грудью защитить, когда по твою душу придут, а придут конкретно? Кто тебя тогда защитит? А не так ли архиереи до революции попали на ножи коммунистические, на красные ножи попали, потому что никто их не любил из духовенства чёрного, белого, простого. Потому что слишком далеки они были от народа.

В общем, я хочу сказать, друзья мои, ошибся человек, обманулся человек. он СВОЙ. А если вы такие псы, что вы отдаёте СВОЕГО чужим и закрываете двери, какие же вы православные? Да вы собаки бешенные, кто вы такие ещё? Нас так мало! Русских мало, а православных среди них ещё меньше, нас вообще мало! И если вы ещё так будете разбрасываться людьми: архимандритами, игуменами, протоиереями, иереями, монахами, проповедниками, профессорами. Если вы так будете разбрасываться ими, то вы вообще кто такие? О чём вы думаете? Защищать СВОИХ! Беречь СВОИХ! Драться за СВОИХ! Вступаться за СВОИХ! Я так понимаю, а иначе что это за христианство такое новомодное своих сдавать и перед чужими ползать на брюхе?!".

Хотелось бы верить, что Святейший Патриарх Кирилл, в отличие от Легойды, митрополита Илариона и епископа Саввы, своего митрофорного протоиерея чужим сдавать не будет.

Русская линия