Стамбул посетила ещё одна делегация Иерусалимского Патриархата, которая передала очередное приглашение Патриарху Варфоломею на Всеправославное собрание Предстоятелей в Аммане…

Патриарх Иерусалимский Феофил решительно настроен по вопросу созыва Всеправославного совещания Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Иордании и, несмотря на серьёзное давление со стороны США и Константинопольского Патриархата, не собирается отказываться от своей инициативы. Об этом свидетельствует очередной визит церковной делегации из Иерусалима на Фанар, которая настоятельно просила Патриарха Варфоломея прибыть в Иорданию.

15 февраля 2020 года в Стамбуле состоялась встреча делегации Иерусалимского Патриархата и Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщает СПЖ со ссылкой на «Orthodoxtimes».

На Фанар в составе делегации прибыли митрополит Капитолийский Исихий и митрополит Вострский Тимофей, экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре.

По сообщению издания, архиереи «проинформировали патриарха Варфоломея и иерархов Синода об инициативе Иерусалимского Патриархата созвать собрание Предстоятелей Православных Церквей в Аммане». Однако Константинопольский патриарх еще раз заявил, что Иерусалимский Патриархат не уполномочен проводить подобные встречи.

В сообщении на официальном сайте Иерусалимского Патриархата, посвященном этому визиту, сказано, что архиереи привезли патриаРху Варфоломею приглашение на Совет Предстоятелей от Патриарха Феофила.

Как отмечается, представители Иерусалимской Православной Церкви донесли до главы Фанара важность инициативы проведения Совета Предстоятелей, цель которого — обсудить вопросы единства Православия и укрепление межправославного диалога и примирения.

Члены делегации пояснили, что встреча в Аммане является не официальным Синаксисом, а «представляет собой скорее семейное собрание Предстоятелей Поместных Православных Церквей с целью диалога».

В издании Orthodoxia.info заявили, что по их источникам «Вселенский патриарх явно дал понять, что ни он, ни делегация Патриархата ни в коем случае не будут участвовать на Соборе в Аммане, недвусмысленно спрашивая епископов из Иерусалима: «Вы митрополита Киевского пригласили»? Речь идёт об украинском раскольнике Епифании Думенко. Его большинство Поместных Церквей продолжают считать схизматиком, а потому никакого приглашения в Амман из Иерусалима быть не могло.

Впрочем, вряд ли в Иерусалимском Патриархате всерьёз рассчитывали на то, что Патриарх Варфоломей, действительно, примет второе приглашение на Собор. Очередная поездка церковной делегации из Иерусалима на Фанар должна была лишь засвидетельствовать, что в Константинопольском Патриархате не способны к конструктивному диалогу и продолжают стоять на своём. Это означает, что Патриарх Варфоломей в принципе не может собрать Всеправославный Собор, так как в данном случае является одной из сторон конфликта. А в таком случае Иерусалимский Патриарх Феофил считает себя в праве самостоятельно созвать Предстоятелей, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в мировом Православии, когда «первый среди равных» оказался недееспособен.

Русская линия