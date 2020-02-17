17 февраля 2020 года сайт Винницкой епархии УПЦ сообщил, что настоятель храма в честь преподобного Серафима Саровского г. Казатин протоиерей Роман Асафов, который в марте прошлого года перешёл в «ПЦУ», обратился к митрополиту Винницкому и Барскому Варсонофию с покаянным письмом, в котором выразил искреннее покаяние в грехе уклонения в раскол.

После принесения покаяния отец Роман был принят в клир Винницкой епархии УПЦ и восстановлен в должности настоятеля храма в честь преподобного Серафима Саровского.

В Винницкой епархии обратили внимание, что это уже третий клирик, вернувшийся из раскола. И таким образом, можно сделать вывод, что от уклонившегося в раскол митрополита Симеона (Шостацкого) бежит духовенство.

Как заявил митрополит Винницкий Варсонофий в эфире «Першого козацького», запрещённый в служении митрополит Симеон (Шостацкий) на протяжении года перед расколом готовился к уходу в новую церковную структуру, оказывая давление на священнослужителей епархии. Однако его действия в итоге привели лишь к обратным результатам, и даже те священники, которые поддались его давлению сегодня возвращаются в УПЦ.

«Статистика переходов — это результат его деструктивной работы. Священнослужители рассказывают, что он готовил уставы, что при ликвидации имущество должно передаваться Вселенской Патриархии. Священникам он говорил, что „сейчас будет объединение, подумайте о своих семьях, если вы не пойдёте в новую структуру — останетесь без хлеба, как вы будете кормить семьи“», — отметил митрополит Варсонофий.

При этом, по мнению иерарха, владыка Симеон соблазнился обещаниями «бывшего президента Петра Порошенко, который пообещал ему быть Предстоятелем», и он на это и рассчитывал.

«Хотя он это отрицает, но, насколько я изучал, все его разговоры как раз подтверждают, что так оно и было: да, он рассчитывал, что его изберут Предстоятелем, что он будет первым, и ради этого он пошёл. Потому что в своих интервью он озвучивает, что потерял многое, подчеркивает, что у него было около 300 приходов, а сейчас осталось 20−30. Тем самым он переживает не за духовную составляющую, а за те приходы, которые потерял. В этом можно прочитать, что он шёл на этот риск, поскольку думал, что будет Предстоятелем — естественно, как Предстоятель он ничего не потеряет. Если бы он знал расклад, как оно получится и что у него останется только 20 приходов, лично я думаю, что вряд ли бы он пошёл на этот шаг», — отметил владыка Варсонофий.

Русская линия