17 февраля 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о следующем масштабном обмене пленными на Донбассе, который должен состояться до следующего «нормандского саммита». С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала ICTV. «Мы планируем до следующей встречи провести большой обмен пленными», — заявил глава украинского МИДа, слова которого приводит «Немецкая волна».

14 февраля освобождение пленных в своём телефонном разговоре обсудили президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Согласно информации из Киева, Зеленский и Путин отдельно «акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации».

Встреча по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате» в Берлине запланирована на апрель. Однако в начале февраля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что её проведение может быть отложено в связи с «недостаточной активностью Киева». Из всего списка договоренностей осуществлен лишь обмен пленными, остальное ещё не выполнено, отметил он.

В связи с этим в ходе последнего телефонного разговора Владимир Путин прямо спросил у Владимира Зеленского, собирается ли Украина, действительно, выполнять Минские соглашения или так и будет продолжать делать вид, что якобы кто-то им мешает выполнить то, о чём было обговорено в ходе встреч «нормандской четвёрки». Разговор получился, по всей видимости, довольно жёсткий, и в Киеве, наконец, зашевелились. Правда, пока речь идёт только об обмене пленными.

Русская линия