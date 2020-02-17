Формальной причиной отказа стало то, что не все Предстоятели Поместных Церквей примут участие в этом собрании…

Предстоятель Грузинской Православной Церкви Патриарх-Католикос всея Грузии Илия II отказался от участия в Совете Предстоятелей, который будет проходить 25−26 февраля в Иордании. Текст письма Предстоятеля Грузинской Церкви опубликовало интернет-издание Оrthodox Тimes, сообщает СПЖ.

Предстоятель Грузинской Церкви сообщил, что получил от Патриарха Феофила III два письма с приглашением на это мероприятие — от 12 декабря и 4 февраля 2020 года. Свой отказ принять в нём участие он объяснил тем, что в Совете Предстоятелей в Аммане будут участвовать не все Предстоятели Поместных Церквей.

Однако Патриарх-Католикос всея Грузии Илия II подчеркнул необходимость проведения такого Совета.

«Мы надеемся, что с Божьего благословения Синаксис Приматов Православных Церквей будет достигнут, а вопросы, которые наносят ущерб нашему единству, будут оцениваться в соответствии с каноническими нормами Церкви, — отметил Предстоятель Грузинской Церкви. — Также мы должны добавить здесь, что это будет лучшим результатом для всех нас, если цель будет достигнута в ближайшее время».

Никаких представителей в Амман Грузинская Патриархия, судя по всему, также посылать не будет.

На данный момент участие в Совете Предстоятелей подтвердили представители Иерусалимской, Сербской, Русской, Румынской и Польской Православных Церквей, а также Церкви Чешских земель и Словакии.

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