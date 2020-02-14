Путин и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Донбассе
Впервые после назначения новых кураторов по Донбассу Кремль и Банковая обсудили дальнейшие шаги по прекращению боевых действий на востоке Украины…
После назначения главой Администрации Президента Украины Андрея Ермака украинский лидер Владимир Зеленский решил лично позвонить в Кремль и обсудил с Владимиром Путиным дальнейшие пути урегулирования конфликта на Донбассе.
Очевидно, своим звонком Владимир Зеленский хотел прощупать почву и узнать, не готова ли Москва смягчить свою позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.
В ответ президент России акцентировал «важность полной и безусловной реализации минского „Комплекса мер“ и решений, принятых на саммитах в „нормандском формате“, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года», сообщает сайт Президента РФ.
«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости. Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию», — заявили в Кремле.
«Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц. В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — говорится в сообщении.
Таким образом, разговор получился довольно жёстким, и несмотря на смену Суркова на Козака, на Банковой должны были понять, что идти на компромиссы в одностороннем порядке Кремль не будет и здесь ждут реальных шагов по выполнению Минских соглашений со стороны Украины.
Путин и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Донбассе Впервые после назначения новых кураторов по Донбассу Кремль и Банковая обсудили дальнейшие шаги по прекращению боевых действий на востоке Украины...