Впервые после назначения новых кураторов по Донбассу Кремль и Банковая обсудили дальнейшие шаги по прекращению боевых действий на востоке Украины…

После назначения главой Администрации Президента Украины Андрея Ермака украинский лидер Владимир Зеленский решил лично позвонить в Кремль и обсудил с Владимиром Путиным дальнейшие пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Кремль, как известно, подобно Киеву подготовился к этим переговорам, назначив главным переговорщиком по украинскому направлению вместо жёсткого Владислава Суркова мягкого Дмитрия Козака, у которого ранее сложились конструктивные отношения с Андреем Ермаком.

Очевидно, своим звонком Владимир Зеленский хотел прощупать почву и узнать, не готова ли Москва смягчить свою позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.

В ответ президент России акцентировал «важность полной и безусловной реализации минского „Комплекса мер“ и решений, принятых на саммитах в „нормандском формате“, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года», сообщает сайт Президента РФ.

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости. Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию», — заявили в Кремле.

«Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц. В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Таким образом, разговор получился довольно жёстким, и несмотря на смену Суркова на Козака, на Банковой должны были понять, что идти на компромиссы в одностороннем порядке Кремль не будет и здесь ждут реальных шагов по выполнению Минских соглашений со стороны Украины.

Русская линия