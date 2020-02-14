Бывший главный санитарный врач прокомментировал прогнозы ряда экспертов о том, что китайским короновирусом могут заразиться 2/3 населения планеты…

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко скептически оценил прогнозы ряда экспертов и представителей ВОЗ о возможном распространении китайского коронавируса среди 60−80% населения мира, сообщает РИА Новости.

Ранее гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян заявил, что большинство экспертов считают, что каждый заражённый может передать вирус как минимум двум людям, а чиновники ВОЗ заявили о том, что вирус может охватить 2/3 населения.

На соответствующий вопрос журналистов, Геннадий Онищенко призвал не сеять безосновательную панику по этому поводу.

«Не заболеют. Может, через 100 лет и заболеют. Почему через 100 лет? Потому что этот тип коронавируса был нейтрален к человеку. Сейчас он прорвал межвидовой барьер, стали и люди болеть этим. Конечно же, теперь он стал нашим не противником, но во всяком случае, задираться с нами <…> Могу поклясться, не знаю, в чернильницу руку опустить, не будет 2/3 заболевших планеты. Хватит людей пугать».

Онищенко призвал журналистов не нагнетать ситуацию и воздержаться от попыток «информационной террористической атаки». По его мнению, следует информировать людей о мерах предосторожности, а не раскручивать «жареные» случаи.

Бывший санитарный врач также не считает, что сейчас существует необходимость создать вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. «Вакцина сейчас не актуальна. Она, может быть, понадобится, если эта ситуация не остановится. А она имеет все признаки остановиться», — пояснил он.

Создание вакцины займёт определённое время из-за необходимости пройти клинические испытания, добавил Онищенко.

Стоит добавить, что ранее специалисты ВОЗ делали тревожные прогнозы по поводу распространения вируса свиного и птичьего гриппа и также заявляли о глобальной угрозе человечеству. Однако, их прогнозы не оправдались, и данные эпидемии оказались региональными.

При этом надо понимать, что подобные заявления могут играть на руку ряду медицинских и псевдомедицинских компаний, которые пытаются заработать на подобного рода ситуациях. Конечно, в случае эпидемии лучше большая предосторожность, чем меньшая, но предосторожность это совсем иное, чем паника.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ дала новому виду коронавируса из Китая официальное название COVID-2019.

Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами страны заразились 505 человек, включая два случая в России.

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