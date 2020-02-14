Предстоятель Сербской Православной Церкви Святейший Патриарх Сербский Ириней прибудет 25 февраля 2020 года на Совет Предстоятелей в столицу Иордании Амман. Решение об этом было принято Священным Синодом Сербской Церкви, о чём сообщил на своем Telegram-канале епископ Барышевский Виктор, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отметил иерарх УПЦ, решение об участии Святейшего Патриарха Сербского Иринея в Всеправославном совещании было принято 30 января 2020 года на Священном Синоде Сербской Православной Церкви. Об этом епископу Барышевском Виктору сообщил Предстоятель Сербской Церкви во время личной встречи, состоявшейся в тот день.

С 24 по 30 января 2020 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия группа паломников Украинской Православной Церкви во главе с епископом Барышевским Виктором совершила паломничество в Черногорию, Албанию и Сербию. 30 января клирики и миряне УПЦ во главе с епископом Виктором встретились с Предстоятелем Сербской Православной Церкви Святейшим Патриархом Иринеем.

«Сегодня проходил Святой Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви. Мы ещё раз обсудили и приняли решение участвовать в братском совещании Предстоятелей Поместных Церквей в Иордании, которое инициировал Иерусалимский Патриарх Феофил. Надеюсь увидеть в Аммане вашего Митрополита Киевского-Блаженнейшего Онуфрия», — процитировал слова Предстоятеля СПЦ архиерей УПЦ.

Стоит отметить, что участие в совещании в Аммане также подтвердила Чехословацкая Православная Церковь и Румынский Патриархат. По сообщениям СМИ, в Совещании также примет участие Польская Православная Церковь.

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