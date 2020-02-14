Русская линия
Сводка новостей от 14 февраля 2020

Лукашенко категорический против объединения России и Белоруссии
Глава Белоруссии заявил, что в Кремле ему открыто намекали на возможном объединении двух стран, но он отказался…

Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает категорически против возможного объединения России и Белоруссии, но хочет, чтобы газ и нефть Москва поставляла Минску по внутрироссийским ценам. Об этом он откровенно заявил сегодня во время посещения одного из белорусских предприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

При этом глава Белорусского государства выразил уверенность в том, что «ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути». Однако, на чём основана эта уверенность всем понятно — Лукашенко просто не хочет потерять свою власть и хочет быть президентом маленькой Белоруссии, чем губернатором большой России. В противном случае можно было бы провести в России и Белоруссии референдумы и выяснить, чего хотя «оба народа».

«Поглощение Беларуси Россией — это не интеграция. Это — инкорпорация. Я на это никогда не пойду», — откровенно заявил Лукашенко.

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать «сверхдержаву». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, уточнив, что лидеры стран говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Весной прошлого года издание уже писало со ссылкой на источники, что в администрации президента России якобы прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, утверждали источники, предполагает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое возглавит Путин. Песков тогда назвал эти «сценарии» «вольными упражнениями», которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.

Тем не менее, заявления Лукашенко говорят о том, что в Кремле могли рассматривать такой вариант.

Русская линия

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