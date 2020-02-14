Сегодня в Черногории пройдут первые переговоры представителей властей и Сербской Православной Церкви по поводу принятого антицерковного закона…

Массовые протесты православных верующих в Черногории против закона о религиозных объединениях побеждают мирным путём, к ним присоединяется всё больше людей, заявил епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, сообщает РИА Новости.

В четверг владыка Иоанникий возглавил массовое шествие и провел молебен в городе Беране на севере страны и обратился к собравшимся у стен 800-летнего монастыря Джурджеви Ступови.

«К нам обращаются наши братья, родственники, кумовья, друзья, которые переселились из Беране и других регионов Черногории в Европу и США. Они смотрят и восхищаются нашими всенародными собраниями, шествиями, и многие из них готовятся приехать и принять участие в нашей борьбе», — заявил владыка Иоанникий, видеозапись речи которого разместил портал IN4S.

«Эта борьба постепенно переходит в наш праздник и победу. Слава Богу, что это так. Это победа без братской крови, но победа моральная, духовная, победа и триумф правды и справедливости», — указал сербский архиерей.

Массовые молитвенные стояния и акции протестов в защиту Сербской Церкви заставили черногорские власти пойти на переговоры с сербским священноначалием в Черногории. Так, по данным греческого агентства «Ромфея», сегодня должна состояться встреча митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия и главы черногорского правительства Душко Марковича, на которой будут обсуждаться пути выхода из сложившейся ситуации.

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