Подобно Румынскому Патриархату от Польской Православной Церкви в Амман поедет делегация во главе с епископом…

Польская Православная Церковь примет участие во Всеправославном совещании, которое предположительно состоится в столице Иордании Аммане 25 февраля 2020 года, сообщает СПЖ со ссылкой на собственные источники в Польской Церкви.

Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва по состоянию здоровья не сможет лично присутствовать на Совещании, поэтому благословил представлять Польскую Церковь архиепископа Люблинского и Холмского Авеля.

Таким образом, польское священноначалие приняло решение, подобное решению Св. Синода Румынского Патриархата, который также отправит в Амман епископскую делегацию.

В таком поведении ряда Поместных Церквей просматривается их желание оставить себе путь к возможному компромиссу с Фанаром, который выступает против созыва Совещания в Иордании. Ни в Варшаве, ни в Бухаресте не разделяют устремлений Патриарха Варфоломея стать «восточным папой Римским» в православном мире, но и окончательно портить отношения с Константинопольским Патриархатом из-за Украины не готовы.

Русская линия