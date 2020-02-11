В Администрации Президента РФ за украинское направление теперь будет отвечать Дмитрий Козак. А в Киеве главой офиса Президента Украины назначен его визави Андрей Ермак…

Похоже, что власти России и Украины готовятся к новому этапу выхода из вооружённого конфликта на Донбассе. Так, буквально одновременно из Москвы и Киева пришли сообщения о том, что бывший вице-премьер России Дмитрий Козак и его украинский визави, с которым он сумел наладить конструктивный диалог, Андрей Ермак, получили новые назначения.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься, в частности, отношениями России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, точную формулировку зафиксируют в распределении обязанностей, которые ещё «не формализованы», сообщает газета «Коммерсант».

На вопрос, можно ли назвать господина Козака главным сотрудником от администрации президента, занимающимся Украиной, пресс-секретарь ответил: «Да». «По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что, да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — сказал Песков.

Стоит отметить, что ранее украинское направление курировал помощник президента Владислав Сурков. По неподтверждённой информации, он уходит с государственной службы. В Кремле сообщали, что указа об отставке пока нет, и де-факто Сурков продолжает исполнять свои обязанности, но о том, что он намерен подать в отставку из-за разногласий с Козаком заявляли в его ближайшем окружении.

Козак и Сурков по-разному подходят к вопросу урегулирования ситуации на Донбассе. Первый считает, что России надо как можно быстрее вернуть эти республики в состав Украины, поскольку Москва тратит на них большие ресурсы. А Сурков придерживался другой линии — на максимальную автономию и независимость этих регионов. Известно, что, будучи в правительстве, Козак отвечал за экономическую поддержку Донецка и Луганска, и за это время ему удалось наладить конструктивные отношения с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Именно Козаку и Ермаку теперь, похоже, и придётся решать конфликт на Донбассе. Как сообщает УНИАН, сегодня Владимир Зеленский уволил главу своей администрации Богдана и назначил на его место Андрея Ермака. Это может говорить о том, что в Москве и Киеве готовятся к полной перезагрузке ситуации на востоке Украины, и есть надежда, что обе стороны смогут найти компромисс.

Русская линия