Насельник одного из старейших афонских монастырей обители Филофей архимандрит Стефан покинул богослужение, в котором участвовал представитель «ПЦУ» «епископ» Ольвийский Епифаний (Димитриу), сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Katanixi».

По информации ресурса, 22 января 2020 года, накануне дня памяти святого Дионисия Олимпского, в монастыре, воздвигнутом в его честь, было совершено вечернее богослужение, в котором участвовали представители Константинопольского Патриархата, Александрийской и Элладской Церквей.

На следующий день, 23 января, греческий телеканал «4Е» транслировал в прямом эфире Литургию, на которой среди сослужащих иерархов и духовенства появился единственный греческий «епископ ПЦУ» Епифаний Димитриу, который ранее был архимандритом Элладской Церкви.

В связи с этим, сообщает издание, «представитель монастыря Филофей архимандрит Стефан, как только заметил присутствие раскольника, удалился с Божественной литургии и покинул Олимпский монастырь».

Кроме того, в издании отмечают, что митрополит Эдесский Иоиль спросил «епископа» Епифания о том, «есть ли у него каноническое рукоположение и кто его рукоположил», на что тот ответил, что рукоположение получил якобы от Патриарха Варфоломея. И хотя данный ответ является неправдой (Димитриу был «хиротонисан» в «ПЦУ»), митрополит Иоиль был им удовлетворён и продолжил богослужение.

В связи с этим в «Кatanixi» задаются вопросом: «как возможно, что один архимандрит замечает присутствие раскольника и покидает храм, а митрополит в окружении диаконов, духовенства и мирян, имея информацию о происхождении участников, выдвигает непростительные оправдания своего подчинения расколу?».

Кроме того, в издании подчёркивают: «Мы хотели бы заявить, что мы не наивны. Мы ни в коем случае не считаем, что участвующие в нечестивом богослужении митрополиты с другой планеты и, что они не знают лже-епископа Ольвийского, которого, в виду событий на Украине, знает даже хромая Мария, как говорят в народе».

Русская линия