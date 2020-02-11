По мнению Предстоятеля Албанской Церкви, такой Собор без участия ряда Поместных Церквей может лишь усложнить ситуацию…

Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий (Яннулатос) ответил отказом на приглашение Патриарха Иерусалимского Феофила III принять участие в Совете Предстоятелей в Иордании, созываемом для обсуждения кризиса в мировом Православии в связи с ситуацией на Украине. Письмо Предстоятеля Албанской Православной Церкви от 8 января 2020 года опубликовал ресурс Orthodoxia.Info, сообщает СПЖ.

В своём письме Архиепископ напомнил, что ранее он сам указывал на необходимость созыва Всеправославного Собора, призывая к этому Вселенский Патриархат с тем, чтобы предотвратить явную опасность возникновения болезненного раскола, и что «инициатива исцеления новой реальности несомненно принадлежит Вселенскому Патриархату. Но все Поместные Православные Церкви, все без исключения, несут ответственность за содействие примирению».

«Предложение о встрече в Иордании, как теперь очевидно, вместо того, чтобы способствовать исцелению, усложнит ситуацию, выходящую за рамки предписанного лечения. Мы не можем участвовать в предложенном собрании», — говорится в ответе Предстоятеля Албанской Церкви.

Решение Архиепископа Анастасия было вполне ожидаемым, поскольку всё последнее время он старался занимать нейтральную позицию по Украине. Предстоятель Албанской Церкви ранее всегда поддерживал все начинания Фанара. Однако, когда тот допустил ряд грубейших нарушений канонов на Украине, владыка Анастасий неожиданно для фанариотов выступил с критикой действий Патриарха Варфоломея. При этом действий Московского Патриархата Архиепископ Анастасий также не поддерживал.

29 января 2020 года Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий встретился с делегацией Украинской Православной Церкви, выразив тем самым свою поддержку канонической Церкви. На встрече Предстоятель Албанской Церкви рассказал о своём отношении к религиозной ситуации на Украине, подчеркнув, что «расколы преодолеваются Вселенскими Соборами, а не письмами или чем-то другим».

Таким образом, он за созыв Собора, но только если это сделает Патриарх Варфоломей. Что же делать, если Константинопольский Патриарх не захочет собирать Собор? Ответ на этот вопрос владыка Анастасий не даёт и ограничивается лишь призывами к Фанару обсудить сложившуюся ситуацию.

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