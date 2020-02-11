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Сводка новостей от 11 февраля 2020

Десятки тысяч верующих в Черногории продолжают выходить на улицы
В минувшие выходные в главных городах страны вновь прошли многотысячные молитвенные стояния в защиту Сербской Православной Церкви…

Верующие Сербской Православной Церкви в Черногории протестуют против нового антицерковного законаВ ночь с воскресенья на понедельник во многих городах Черногории вновь прошли ставшие уже традиционными массовые шествия и молебны верующих в поддержку Сербской Православной Церкви и против принятого черногорскими властями антицерковного закона. Крупнейшие акции состоялись в Подгорице и Никшиче и собрали десятки тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В настоящее время массовые шествия и молебны проходят в Черногории по четвергам и воскресеньям и собирают до 150 тысяч человек. По данным некоторых СМИ, это число в ночь на понедельник достигло 200 тысяч при населении страны около 630 тысяч человек.

Тем временем, черногорские власти, оказавшиеся в заложниках принятого антицерковного закона, пытаются приуменьшить число протестующих. Так, черногорская полиция демонстративно не обнародует общее или региональное число участников. При этом оценочные данные по Никшичу были озвучены в понедельник и вызвали негодование общественности.

Оппозиционный Демократический фронт возмутила фраза руководства полиции Никшича о «менее чем семи тысячах протестующих», так как центральная площадь города, вмещающая 30 тысяч, была полностью заполнена людьми.

«Наши шествия и молебны снимаются на многочисленные фотоаппараты, камеры, сотовые телефоны и сверху, квадрокоптерами. Техника позволяет всем желающим лично пересчитать участников или визуально сопоставить их число, например, с числом болельщиков на стадионах во время крупных матчей», — заявил ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович.

Однако, сколько бы не приуменьшали черногорские власти число протестующих, сути дела это не меняет. Улицы Черногории оказались фактически парализованы после того, как депутаты приняли новый антицерковный закон. А это значит, что этот закон, если даже он не будет полностью отменён, так и останется на бумаге.

Массовые акции протестов в Черногории свидетельствуют о том, что черногорцы не дадут свои святыни на поругание раскольникам. А стоит только черногорским чиновникам попытаться забрать у Сербской Православной Церкви хотя бы один храм, и они тут же будут сметены протестующими и потеряют всякую власть.

Русская линия

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Десятки тысяч верующих в Черногории продолжают выходить на улицы
В минувшие выходные в главных городах страны вновь прошли многотысячные молитвенные стояния в защиту Сербской Православной Церкви...

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