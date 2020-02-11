Императорское Православное Палестинское Общество объявило 2020 год Годом памяти великого князя Сергея Александровича Романова и проведет 17 февраля, в день 115-летия его трагической гибели, на Красной площади и в Кремле памятные мероприятия в его честь, сообщает РИА Новости.

Генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович был убит 4 февраля 1905 года (17 февраля по новому стилю) в результате атаки, устроенной членом боевой организации эсеров Иваном Каляевым: когда князь подъезжал к Никольской башне от Николаевского дворца в Кремле, террорист бросил бомбу в его карету.

«Совет ИППО принял решение о том, что 2020 год для нашего общества станет Годом памяти великого князя Сергея Александровича», — сообщили в оргкомитете.

Великий князь Сергей Александрович Романов был пятым сыном Императора Александра II и младшим братом Александра III. В мае 1882 года великий князь стал первым председателем Императорского Православного Палестинского Общества, ныне старейшей общественной организацией России, которая ведет миротворческую, просветительскую, паломническую и благотворительную деятельность на Святой Земле. После смерти Сергея Александровича ИППО возглавила его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна.

Как сообщили в ИППО, 17 февраля в 09.00 члены организации почтут память Великого князя за Божественной литургией в Архангельском соборе Московского Кремля, а в 12.00 на место гибели Сергея Александровича в Кремле, где не так давно был вновь воссоздан Памятный крест, будут возложены цветы. Далее, с 11.00 до 14.00, впервые на Красной площади состоится турнир по русскому хоккею, посвященный памяти Великого князя. Зрителями и арбитрами состязаний станут известные деятели культуры и выдающиеся спортсмены.

В тот же день в 15.00 будет совершена заупокойная лития у могилы Сергея Александровича в Новоспасском монастыре, где также будут возложены цветы. После этого в обители начнутся первые I Всероссийские Сергиевские чтения, посвящённые Великому князю, «Истоки современного международного терроризма и трагические уроки России: к 115-летию мученической гибели великого князя Сергия Александровича».

Воссозданный крест в память о Великом князе Сергее Александровиче в Кремле был открыт 4 мая 2017 года, в торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по поручению президента РФ. Организациями были проведены подробные архивные и исторические исследования, позволившие впоследствии восстановить крест с абсолютной исторической точностью. На лицевой стороне креста-памятника изображено распятие. В нише над крестом помещена икона Богородицы.

Первоначально памятный бронзовый крест с эмалевыми вставками и изображенным на нем распятым Христом был поставлен у Никольской башни 2 апреля 1908 года на народные пожертвования. У подножья креста была надпись: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». Первого мая 1918 года он был уничтожен, в сносе памятника лично участвовал Владимир Ленин. Весной 1918 года из Кремля был убран и памятник Александру II из мемориального комплекса в честь Императора, в 1928 году весь комплекс был окончательно взорван.

В 1998 году памятник-крест был воссоздан в Новоспасском монастыре, куда перенесли останки Сергея Александровича.

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