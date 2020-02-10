Патриарх Константинопольский Варфоломей пригласил вернувшегося на Кипр после лечения в США Архиепископа Кипрского Хризостома сослужить ему в Стамбуле…

Из США и практически сразу на Фанар

Архиепископ Кипрский Хризостом, перенесший операцию на печени в США, вернулся на родину, но уже вскоре может отправиться в Турцию, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

Ранее у 78-летнего Предстоятеля Кипрской Православной Церкви был диагностирован рак печени. 27 января он вылетел на лечение в США и был госпитализирован в медицинском центре г. Шарлотт (шт. Северная Каролина). 31 января ему была сделана операция, а уже 2 февраля он смог присутствовать на Литургии в праздник Сретения Господня (по ново-юлианскому календарю) в местном греческом соборе.

На родину иерарх вернулся 6 февраля, а на следующее утро сотрудники Архиепископии, священнослужители, родственники и друзья владыки Хризостома собрались поприветствовать его в связи с благополучным исходом лечения и возвращением.

По словам архиепископа Хризостома, его оперировал «доктор мирового класса», который смог удалить все опухоли за одну операцию, вместо намеченных двух.

8 февраля владыка Хризостом дал интервью кипрскому телевидению, где рассказал о звонке, поступившем ему от Патриарха Константинопольского Варфоломея. Патриарх пожелал Архиепископу скорейшего выздоровления и пригласил в Стамбул сослужить Литургию в день Торжества Православия, которое отмечается в этом году 8 марта.

Таким образом, Патриарх Варфоломей пытается принудить Кипрского Архиепископа принять участие в богослужении, за которым в качестве Предстоятеля одной из Поместных Церквей будет поминаться глава украинских раскольников Епифаний Думенко.

Русская линия