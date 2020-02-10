8 февраля 2020 года на 60-м году жизни отошёл ко Господу известный историк белого движения и Русской императорской гвардии, член Центрального совета Скобелевского комитета, постоянный автор «Русской линии» и множества книг и изданий Михаил Юрьевич Быков.

В последнее время у него были проблемы с сердцем. Не так давно Михаил Юрьевич потерял свою супругу и так и не смог оправиться после этой потери.

«Кончина Михаила Быкова — очень большая потеря для Скобелевского комитета. Это был настоящий русский историк и профессионал своего дела. Он очень многое сделал для того, чтобы развеять мифы советской историографии о белом движении, правдиво рассказывал о тех русских людях, которые до конца своих дней боролись за традиционную Россию. Мне посчастливилось вместе с Михаилом работать над очерком о генерале Алексее Каледине (для книги „Генералы Великой войны“). Он проявил себя как талантливый, честный и скурпулёзный человек. Михаил очень переживал, что генерал Каледин забыт своими потомками и, в первую очередь, донскими казаками. Ведь над местом его упокоения до сих пор нет даже креста. Эти его переживания выдавали его христианское мировоззрение и чистое смиренное сердце. Вечная память и Царство ему Небесное!», — заявил «Русской линии» вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

Отпевание Михаила Быкова состоится 12 февраля в 11.00 в храме Казанской иконы Божией Матери; Московская область г. Реутов.

М.Ю. Быков родился 3 октября 1960 года в Москве. Первоначально работал журналистом в различных светских изданиях («Московский комсомолец», «Спортивная Москва», «Московская правда», «Российская газета», «Известия», «Парламентская газета»). Прошёл путь от корреспондента до заместителя главного редактора в газете «Российская газета». Публиковался в десятках советских, российских и зарубежных СМИ, сообщает портал «Почта полевая».

В 1993—1994 годах — пресс-секретарь Федерации хоккея России, пресс-атташе национальной сборной России по хоккею. В 2000 году совместно с «Известиями» основал и возглавил НОУ «Школа журналистики» Известия «. С 2003 по 2012 годы — Шеф-редактор политологического журнала «Стратегия России», издаваемого фондом «Стратегия во имя России «. С 2007 года — Обозреватель журнала «Русский мир.ру» и информационного портала «Русский мир», издаваемых государственным фондом «Русский мир».

В 2010—2012 годах — автор и ведущий программы «Вот такая история» на радиостанции «ФИНАМ фм». С 2014 года — пресс-секретарь Геральдического совета при Президенте РФ.

Автор и продюсер 14-серийного телевизионного документального цикла «Гвардия», демонстрировавшегося в 2005—2012 годах на телеканалах НТВ, «Звезда», «Спас». Автор книг «ПРО», «От солдатика до генерала», «Мы солдаты от Бога», «Увидеть еще раз», соавтор книги «Генералы Великой войны» и художественно-исторической постановки «Александр Суворов. Я шаг за шагом возвращаюсь» и телефильма «209-й Богородский пехотный полк». Исполнительный директор АНО «Общество ревнителей истории русской гвардии» (с 2016 года). Шеф-редактор серии очерков о русской гвардии «Код гвардий». С 2019 года член Центрального совета АНО «Скобелевский комитет».

Награжден государственными медалями СССР и РФ, благодарностями Министра внутренних дел РФ. Премии: «Лучший спортивный журналист Москвы», Союза журналистов РФ, Москомспорта «Журналистская братия». Почетный знак «За заслуги» Союза журналистов РФ.

Русская линия