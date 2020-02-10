Русская линия
Сводка новостей от 10 февраля 2020

Владимир Легойда: Вопрос упоминания Бога в Конституции — это вопрос оценки своих корней, готовности признать мировоззренческие истоки нашей цивилизации
Призыв Патриарха внести в преамбулу Конституции РФ упоминание Бога — это приглашение к началу дискуссии, заявил глава Синодального отдела…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера» заявил, что предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла упомянуть Имя Божие в Конституции Российской Федерации важно воспринимать как призыв к началу дискуссии, что подчеркивает предельно уважительное отношение ко всем гражданам России, сообщает Патриархия.Ru.

«Речь идёт о возможности внесения упоминания Бога в преамбулу Конституции, а не о статье в Конституции. Святейший Патриарх Кирилл предложил обсудить такую возможность», — подчеркнул представитель Церкви. Владимир Легойда также добавил, что такое упоминание не приведёт ни к какой дискриминации неверующих.

Глава Синодального отдела напомнил о положительном опыте внесения по инициативе Русской Православной Церкви изменений в преамбулу Федерального закона РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

«В своё время, по предложению Русской Православной Церкви, а именно тогда ещё митрополита Кирилла, в преамбуле закона о свободе совести появилось упоминание традиционных религий России — религий, „составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России“», — пояснил представитель Церкви.

«Мне кажется, вопрос упоминания Бога в преамбуле — это вопрос нашей оценки своих корней, готовности признать мировоззренческие истоки нашей цивилизации», — заключил Владимир Легойда.

Русская линия

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Владимир Легойда: Вопрос упоминания Бога в Конституции — это вопрос оценки своих корней, готовности признать мировоззренческие истоки нашей цивилизации
Призыв Патриарха внести в преамбулу Конституции РФ упоминание Бога — это приглашение к началу дискуссии, заявил глава Синодального отдела...

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