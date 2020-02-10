В Москве, также как и в Санкт-Петербурге и многих других городах России, 8 февраля 2020 года, в день 100-летия со дня кончины Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией, адмирала Александра Васильевича Колчака, состоялись мемориальные торжества в честь Георгиевского кавалера.

Сугубо молились об адмирале в столичном храме Покрова Божией Матери в Красном селе, где собрались представители Союза потомков галлиполийцев и других общественно-патриотических организаций. Заупокойное богослужение совершил клирик Покровского храма священник Михаил Асмус, сообщает РИА Новости.

«Александр Колчак умер, защищая идеалы старой России, в рамках которых Церковь не была отделена от государства и вера являлась основным идейным, нравственным стержнем для жизни народа — и естественно, что даже политический деятель, такой как Колчак, умирая за эти идеалы, остался в памяти верующих людей», — заявил после панихиды отец Михаил.

Заупокойное богослужение, по его словам, было совершено по просьбе потомков русской белой эмиграции, которые сейчас либо на временной, либо на постоянной основе проживают в России. Кроме того, священник напомнил, что в Доме русского зарубежья накануне открылась выставка, где представлен архив Колчака, выкупленный русскими меценатами за границей.

Тем временем, в этот же день в Санкт-Петербурге также сугубо молились о Георгиевском кавалере. В храме Святой Троицы «Кулич и Пасха», где утром 8 февраля состоялось торжественное освящение киота Небесного покровителя Колчака — св. блгв. кн. Александра Невского, вечером была отслужена по адмиралу очередная панихида, сообщает «Вода живая».

Её совершили председатель епархиального ОВЦО протоиерей Александр Пелин, благочинный Невского округа протоиерей Алексий Скляров, настоятель Свято-Троицкого храма иерей Георгий Голубев и духовенство благочиния.

За богослужением молились члены общественных объединений «Двуглавый орел», Митрофаньевский союз, Российский имперский союз-орден (РИС-О), «Белое дело», Общественный комитет по увековечению памяти генерала Скобелева.

«Представители общественности пришли сегодня в этот замечательный храм вспомнить о столетии со дня трагической гибели адмирала Александра Колчака. Сто лет назад это случилось, но ещё за сорок с небольшим лет до этого момента он был крещён в этом храме», — обратился к собравшимся протоиерей Александр Пелин.

Член общества «Двуглавый орел» Дмитрий Жаворонков рассказал о значении деятельности адмирала для России, а также о нём как христианине. Он развенчал мифы о том, что адмирал был британским разведчиком, и рассказал, какие книги о нём выпущены обществом «Двуглавый орёл».

Отец Александр рассказал, что утром после Божественной литургии в храме была освящена икона небесного покровителя Александра Колчака — святого благоверного князя Александра Невского. Образ подарен храму членами комитета по увековечению памяти генерала Скобелева и объединения «Белое дело». Надпись на киоте гласит: «Вечная память Верховному правителю России, Георгиевскому кавалеру адмиралу Александру Васильевичу Колчаку и всем христолюбивым воинам Белых армий, за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших».

Русская линия