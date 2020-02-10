Тактика украинских раскольников из состава «ПЦУ» по силовому захвату храмов канонической УПЦ терпит на Украине полный провал. Причём дело не только в том, что верующие многих храмов канонической Церкви решительно встали на защиту своих святынь, а ещё и в том, что даже если раскольникам удаётся захватить храм, уже вскоре рядом с ним появляется новый, а прежний просто пустует.

Так произошло в селе Онишковцы Шумского района Тернопольской области, где 8 февраля 2020 года, в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий совершил освящение колоколов и накупольных крестов на новом храме, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Ровно год назад духовная семья храма Успения Божией Матери села в связи с противозаконными и дерзкими действиями представителей так называемой „ПЦУ“ были лишены своего родного храма. 9 февраля прошлого года двери храма были выломаны, а верные чада Христовой Церкви вынуждены были молиться на морозе, а впоследствии совершать богослужения в церковной избушке», — напомнили в УПЦ.

«Прошли испытания, и в них дар веры стал ещё сильнее, сердца разогрелись любовью ко Господу и ближнему. Эта любовь проявилась в терпении, покаянии, неозлоблености, и за это Господь даровал прихожанам особую радость. Всего через год засияли золотые кресты на новом храме, который является свидетельством правды Божией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит Сергий лично установил кресты на храме, которые являются «свидетельством Торжества Православия в нелегких условиях испытаний». В своём слове владыка выразил молитвенную поддержку настоятелю и жителям села, которые выстояли во времена прямых гонений и остались верны Христу.

В свою очередь настоятель храма протоиерей Олег от имени прихожан поблагодарил владыку за поддержку, молитвы, и выразил слова искренней благодарности всем прихожанам, благодаря упорному труду которых и продолжается строительство дома Божьего. Особую благодарность священник также высказал благотворителям, которые не остались равнодушными к благому делу.

В завершение праздника на приходе состоялось чаепитие.

Русская линия